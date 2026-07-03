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DRAMA U ŠPANJOLSKOJ

Širi se afera oko Sáncheza: Šeficu Civilne garde istražuju zbog trgovanja utjecajem

Piše HINA,
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Širi se afera oko Sáncheza: Šeficu Civilne garde istražuju zbog trgovanja utjecajem
Foto: Violeta Santos Moura
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Španjolski istražitelji nastoje utvrditi je li mreža koju je navodno vodila Leire Díez uspjela ubrzati postupak dodjele španjolskog državljanstva Villalobosu

Istraga mreže unutar vladajućih španjolskih socijaldemokrata za koju se sumnja da je pokušavala utjecati na istrage protiv članova stranke i osoba bliskih premijeru Pedru Sánchezu proširila se ovog tjedna na još jednu visoku španjolsku dužnosnicu, čelnicu španjolske žandarmerije. Ravnateljica španjolske Civilne garde osumnjičena je u aferi poznatoj kao "Leire Díez", koja se odnosi na navodnu mrežu unutar Španjolske socijalističke radničke stranke (PSOE) za koju se sumnja da je pokušavala utjecati na istrage protiv članova stranke i osoba bliskih premijeru Pedru Sánchezu.

Sudac Nacionalnog suda (Audiencia Nacional), najvišeg španjolskog kaznenog suda, odlučio je da će 16. srpnja saslušati Mercedes González i najvišeg časnika Civilne garde, general-pukovnika Manuela Llamasa, nakon što je utvrdio "naznake odgovornosti" za kaznena djela trgovanja utjecajem i ometanja pravosuđa

Mercedes González, bivša zastupnica Socijalističke stranke, imenovana je na čelo Civilne garde odlukom vlade Pedra Sáncheza.

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U središtu istrage nalaze se aktivnosti Leire Díez, bivše članice PSOE-a, koja je navodno pokušala pribaviti kompromitirajuće informacije o istražiteljima i sucima koji su vodili istrage protiv socijalista. Mercedes González odbacuje sve optužbe i tvrdi da su njezini kontakti s Leire Díez bili dio uobičajenih institucionalnih aktivnosti. Španjolska vlada zasad joj i dalje iskazuje povjerenje te nije smijenjena s dužnosti.

Drugi dio istrage odnosi se na dodjelu španjolskog državljanstva Nervisu Villalobosu, bivšem zamjeniku ministra u vladi Huga Cháveza u Venezueli, protiv kojega više država vodi istrage zbog sumnji u korupciju povezanu s venezuelanskom državnom naftnom kompanijom PDVSA.

Španjolski istražitelji nastoje utvrditi je li mreža koju je navodno vodila Leire Díez uspjela ubrzati postupak dodjele španjolskog državljanstva Villalobosu.

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Sudac je također odlučio u spis uvrstiti ranije iskaze španjolske poduzetnice Carmen Pano iz drugih sudskih postupaka. Ona je u više navrata tvrdila da je u sjedište PSOE-a donijela 90.000 eura u gotovini te da su predstavnici stranke kasnije pokušali kupiti njezinu šutnju.

Španjolski premijer Pedro Sánchez je 24. lipnja odlučno odbacio tvrdnje o "raširenoj korupciji" u svojoj vladi i Socijalističkoj stranci, braneći pred zastupnicima rad svoje administracije uslijed sve većeg broja sudskih istraga protiv njemu bliskih osoba.

Njegov bivši bliski suradnik i nekadašnji ministar prometa José Luis Ábalos nedavno je osuđen na 24 godine zatvora zbog korupcije. Njegov nasljednik na mjestu treće osobe PSOE-a, Santos Cerdán, također je osumnjičen u nekoliko drugih istraga.

U Španjolskoj se iduće godine održavaju redovni parlamentarni izbori, a Sánchez  je odbio zahtjev desne oporbe za raspisivanjem prijevremenih izbora.

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