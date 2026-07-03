Širi se afera oko Sáncheza: Šeficu Civilne garde istražuju zbog trgovanja utjecajem

Istraga mreže unutar vladajućih španjolskih socijaldemokrata za koju se sumnja da je pokušavala utjecati na istrage protiv članova stranke i osoba bliskih premijeru Pedru Sánchezu proširila se ovog tjedna na još jednu visoku španjolsku dužnosnicu, čelnicu španjolske žandarmerije. Ravnateljica španjolske Civilne garde osumnjičena je u aferi poznatoj kao "Leire Díez", koja se odnosi na navodnu mrežu unutar Španjolske socijalističke radničke stranke (PSOE) za koju se sumnja da je pokušavala utjecati na istrage protiv članova stranke i osoba bliskih premijeru Pedru Sánchezu.

Sudac Nacionalnog suda (Audiencia Nacional), najvišeg španjolskog kaznenog suda, odlučio je da će 16. srpnja saslušati Mercedes González i najvišeg časnika Civilne garde, general-pukovnika Manuela Llamasa, nakon što je utvrdio "naznake odgovornosti" za kaznena djela trgovanja utjecajem i ometanja pravosuđa

Mercedes González, bivša zastupnica Socijalističke stranke, imenovana je na čelo Civilne garde odlukom vlade Pedra Sáncheza.

U središtu istrage nalaze se aktivnosti Leire Díez, bivše članice PSOE-a, koja je navodno pokušala pribaviti kompromitirajuće informacije o istražiteljima i sucima koji su vodili istrage protiv socijalista. Mercedes González odbacuje sve optužbe i tvrdi da su njezini kontakti s Leire Díez bili dio uobičajenih institucionalnih aktivnosti. Španjolska vlada zasad joj i dalje iskazuje povjerenje te nije smijenjena s dužnosti.

Drugi dio istrage odnosi se na dodjelu španjolskog državljanstva Nervisu Villalobosu, bivšem zamjeniku ministra u vladi Huga Cháveza u Venezueli, protiv kojega više država vodi istrage zbog sumnji u korupciju povezanu s venezuelanskom državnom naftnom kompanijom PDVSA.

Španjolski istražitelji nastoje utvrditi je li mreža koju je navodno vodila Leire Díez uspjela ubrzati postupak dodjele španjolskog državljanstva Villalobosu.

Sudac je također odlučio u spis uvrstiti ranije iskaze španjolske poduzetnice Carmen Pano iz drugih sudskih postupaka. Ona je u više navrata tvrdila da je u sjedište PSOE-a donijela 90.000 eura u gotovini te da su predstavnici stranke kasnije pokušali kupiti njezinu šutnju.

Španjolski premijer Pedro Sánchez je 24. lipnja odlučno odbacio tvrdnje o "raširenoj korupciji" u svojoj vladi i Socijalističkoj stranci, braneći pred zastupnicima rad svoje administracije uslijed sve većeg broja sudskih istraga protiv njemu bliskih osoba.

Njegov bivši bliski suradnik i nekadašnji ministar prometa José Luis Ábalos nedavno je osuđen na 24 godine zatvora zbog korupcije. Njegov nasljednik na mjestu treće osobe PSOE-a, Santos Cerdán, također je osumnjičen u nekoliko drugih istraga.

U Španjolskoj se iduće godine održavaju redovni parlamentarni izbori, a Sánchez je odbio zahtjev desne oporbe za raspisivanjem prijevremenih izbora.