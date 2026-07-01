Više od 1000 ljudi umrlo je u Španjolskoj uslijed vrućina

Najmanje 1.028 smrtnih slučajeva povezanih s vrućinom zabilježeno je u Španjolskoj tijekom lipnja, mjeseca obilježenog toplinskim valom koji je pogodio brojne europske zemlje, pokazuju podaci koje je u srijedu objavio Institut za zdravstvo Carlos III u Madridu.

To je više nego dvostruko u odnosu na 407 smrtnih slučajeva povezanih s vrućinom u lipnju 2025., koji je prema podacima nacionalne meteorološke agencije Aemet bio najtopliji lipanj otkako od 1961. vodi statistiku.

Prvi ovogodišnji toplinski val, koji je trajao od 20. do 24. lipnja, bio je osobito izražen na sjeveru zemlje, ne samo zbog intenziteta nego i zbog trajanja. Dana 23. lipnja zabilježen je najtopliji lipanjski dan u povijesti mjerenja, s prosječnom temperaturom od 29,6 stupnjeva za cijelu Španjolsku.

Visoke temperature nisu bile ograničene samo na toplinski val. Meteorolozi navode da je Španjolska provela čak 42 dana s neuobičajeno visokim temperaturama. U brojnim gradovima temperature su prelazile 40 Celzijevih stupnjeva, dok je najviša izmjerena vrijednost bila 45,1 stupanj u andaluzijskom Andújaru.

Prema podacima Ministarstva zdravstva, 23. lipnja čak 35,7 milijuna stanovnika, odnosno oko 73 posto španjolskog stanovništva, živjelo je u područjima za koja su bila izdana zdravstvena upozorenja zbog ekstremne vrućine.

U ukupan broj od 1.028 umrlih uključeni su i slučajevi toplinskog udara te osobe kod kojih su visoke temperature pogoršale postojeće kronične bolesti. Najviše ih je bilo u Kataloniji, Baskiji, Kastilji i Leonu, Madridu i Andaluziji.

Meteorolozi ističu da se toplinski valovi posljednjih desetljeća pojavljuju sve češće, traju dulje i postaju intenzivniji. Od 1975. godine u Španjolskoj je zabilježeno 12 lipanjskih toplinskih valova, pri čemu se čak polovica dogodila nakon 2015.

Glasnogovornik Aemeta Rubén del Campo ocijenio je da su klimatske promjene uzrokovane ljudskim djelovanjem glavni razlog sve češćih ekstremnih vrućina. Prosječna godišnja temperatura u Španjolskoj porasla je za oko 1,8 stupnjeva od 1960-ih, a ljetne temperature gotovo za dva stupnja.

Ekstremne vrućine nisu pogodile samo Pirenejski poluotok. Prema analizi međunarodne znanstvene skupine World Weather Attribution, toplinski val koji je krajem lipnja zahvatio zapadnu Europu bio je najizraženiji ikada zabilježen na kontinentu. U dijelovima Francuske, Njemačke, Italije, Španjolske i Ujedinjene Kraljevine temperature su bile između pet i 12 stupnjeva više od uobičajenih sezonskih vrijednosti.