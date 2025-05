Širi se još jedna snimka strašne nesreće u Budvi: 'Djevojka kao da je htjela pobjeći zbog panike'

Djevojka (19) iz Novog Sada poginula je tijekom paraglajdinga na plaži u Budvi u srijedu. Društvenim mrežama kruži uznemirujuća snimka, a na kojoj se vidi da je djevojka tijekom leta sama otkačila sa sigurnosnog užeta i pala s visine veće od 50 metara u more. S te visine, pad u more je kao pad na beton. Čamcem su je odmah prevezli do luke, no Hitna pomoć mogla je samo konstantirati smrt.

- Adrenalin je hormon koji se luči kada je osoba u stanju opasnosti. Dakle, procjenjuje da joj je život ugrožen i tada se značajno povećava razina adrenalina. To je tzv. simpatička reakcija autonomnog živčanog sustava. Svi se sustavi aktiviraju kako bi se obranili jer smo u opasnosti. To bi bio klasičan razlog za takvu reakciju, ali pokazalo se da neki ljudi namjerno izazivaju tu adrenalinsku reakciju jer se to može doživjeti kao veliko uzbuđenje - rekla je profesorica psihologije, doktorica Jasna Hrnčić, prenosi Kurir.

Foto: Facebook

No, kada adrenalin naglo skoči, nismo sigurni hoćemo li to doživjeti kao uzbuđenje ili kao ekstremnu životnu opasnost, objasnila je.

- Taj skok adrenalina zapravo simulira situaciju ozbiljne opasnosti. Kada zamislite da ste 50 metara iznad vode, velikom brzinom, samo u kupaćem kostimu i sigurnosnoj opremi – to se može doživjeti kao velika opasnost po život. Ako još imate strah od visine, tih 50 metara nije malo. U takvoj situaciji osoba može zaključiti da ima veću šansu preživjeti ako se otkači i izađe iz opreme, nego ako ostane - dodala je psihologica.

Foto: Facebook

Kaže kako može biti riječ o napadu panike, ali da je, pregledom dvaju snimaka, prema njezinom mišljenju, došlo do adrenalinske reakcije. Psihologica dodaje da ne vidi signale da se s namjerom otkačila sa sigurnosnog užeta, već da više indicija upućuje na ekstremni strah i želju za bijegom iz opasne situacije, s lošom procjenom što je najsigurnije.

- Osoba je situaciju doživjela kao vrlo opasnu i počela skidati opremu, pokreti pokazuju da je bila jako ubrzana, uspaničena, kao da joj je bilo izuzetno važno da što prije izađe iz toga. Let obično ne traje kratko, traje neko vrijeme, ali ona je djelovala kao da sve želi što prije prekinuti – što je simptom stanja u kojem osjećamo veliku opasnost i gdje je brzina bijega ključna. Kada smo u opasnosti, reagiramo na dva načina: borimo se ili bježimo. Ono što sam vidjela više sliči reakciji bijega. U takvim situacijama dolazi do suženja svijesti, gdje osoba loše procjenjuje stvarnu opasnost - kaže.

Djevojka je je tjednima prije tragičnog događaja na svom Instagram profilu objavljivala fotografije s crnogorske obale, gdje je, kako se činilo, uživala u odmoru. Vlasnik agencije za vodene sportove kod kojeg je rezervirala let paraglajderom rekao je da je djevojka prije leta bila raspoložena i vesela.

- Nije bila ni pijana ni pod utjecajem droga. Nije pokazivala strah od visine ni letenja. Na početku je mahnula prijateljima na plaži, kao i oni njoj. Napravljen je krug uz plažu i sve je bilo u redu. Ne znamo što se dogodilo i zašto je otkopčala sigurnosne pojaseve i iskočila. Pretpostavljam da to nije učinila svjesno, već u trenutku nekontroliranog straha koji ju je iznenada obuzeo - izjavio je vlasnik.