Širi se nevjerojatna fotografija: Ukrajinci svaka tri sata pogode jedan ruski tanker?

Chuck Pfarrer, bivši vođa eskadrile američkih SEAL-ovaca i ugledni vojni analitičar, objavio je na društvenoj mreži X dramatične tvrdnje o novoj fazi ukrajinskih napada. U svojoj objavi, popraćenoj upečatljivom fotografijom, navodi da je u tijeku masovna i koordinirana kampanja protiv ruskih brodova u Azovskom moru, koja se odvija nevjerojatnom brzinom.

AIR DEFENSE? In a 96 hour period, UKR attacked 35 Russian tankers and bulk carriers in the Sea of Azov-- at the rate of one ship hit every 3 hours... Repeated UKR attacks have destroyed Russian radars, sensors and point defense systems. Attacks will continue. pic.twitter.com/EjBhlvgYBC — Chuck Pfarrer | Indications & Warnings | (@ChuckPfarrer) July 10, 2026

Prema Pfarrerovim informacijama, Ukrajina je u razdoblju od samo 96 sati napala čak 35 ruskih tankera i brodova za rasuti teret. To znači da je jedan brod pogođen u prosjeku svaka tri sata, što ukazuje na iznimno visok operativni tempo i učinkovitost ukrajinskih snaga. Svoju je tvrdnju potkrijepio fotografijom iz zraka koja prikazuje nekoliko brodova u plamenu. Prizor je kaotičan - gusti crni dim diže se s najmanje dva plovila, a na trupovima i palubama vidljiva su velika oštećenja i vatra, što odgovara opisu napada na naftne tankere.

U objavi se ističe ključan razlog za uspjeh ove kampanje. Pfarrer navodi da su "ponovljeni ukrajinski napadi uništili ruske radare, senzore i obrambene sustave" u regiji. Njegova objava započinje retoričkim pitanjem "PROTUZRAČNA OBRANA?", čime sugerira da je ruska sposobnost obrane pomorskih puteva u Azovskom moru ozbiljno narušena ili u potpunosti neutralizirana. Time se otvara put za daljnje udare, za koje Pfarrer najavljuje da će se "nastaviti".

Reakcije na njegovu objavu dodatno pojašnjavaju širi kontekst ovih napada. Mnogi korisnici ističu kako su pogođeni brodovi vjerojatno dio takozvane ruske "flote u sjeni". Riječ je o tankerima koji se koriste za transport i prodaju sankcionirane ruske nafte, čime se izravno financira ratna ekonomija.