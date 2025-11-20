Obavijesti

News

Komentari 10
JEDNOG MLADIĆA PRIVELI

Širi se snimka na kojoj se vide misteriozna plava svjetla u Vjesniku. Policija sve istražuje

Piše Bogdan Blotnej,
Čitanje članka: < 1 min
Širi se snimka na kojoj se vide misteriozna plava svjetla u Vjesniku. Policija sve istražuje
3
Foto: 24sata

O svemu je poslan upit zagrebačkoj policiji, koja trenutno provodi istragu vezanu za izbijanje požara i veliki katastrofu nastalu za cijeli objekt i okoliš. Čim odgovore, objavit ćemo odgovor

Društvenim mrežama počela se širiti snimka Vjesnikova nebodera, koja je navodno nastala u ponedjeljak uvečer. Na njoj se jasno vidi kako netko hoda s upaljenim lampama i to na nizu različitih prozora. Vidi se i kako gori vatra na jednom dijelu zgrade.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Svjetlosne lampe u Vjesniku 00:46
Svjetlosne lampe u Vjesniku | Video: Čitatelj 24sata

Osim nepoznatih ljudi, koji su sad već dokazano boravili u zgradi, i vatrogasci su po dolasku u zgradu pretraživali prostor jer se osjetio dim na različitim katovima.

MALOLJETNIK SVE ISPRIČAO POLICIJI?! 'Htjeli smo na vrh Vjesnika, ali vrata su bila zaključana. Palili su kartone i vatra se proširila'
'Htjeli smo na vrh Vjesnika, ali vrata su bila zaključana. Palili su kartone i vatra se proširila'

O svemu je poslan upit zagrebačkoj policiji, koja trenutno provodi istragu vezanu za izbijanje požara i veliki katastrofu nastalu za cijeli objekt i okoliš. Čim odgovore, objavit ćemo odgovor.

POLICIJA UPRAVO OBJAVILA Mladić uhićen zbog požara Vjesnika! Istražuju još ljudi
Mladić uhićen zbog požara Vjesnika! Istražuju još ljudi

Podsjetimo, jedan mladić uhićen je u četvrtak jer ga se dovodi u vezu s požarom Vjesnika, potvrdili su iz PU zagrebačke.

- Potvrđujemo da je dosadašnjim kriminalističkim istraživanjem bilo obuhvaćeno nekoliko mlađih osoba, od kojih je jedna uhićena i nad njom se provodi kriminalističko istraživanje - naveli su iz policije.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 10
Grupa mladih bila u Vjesniku prije požara? Uroš: 'Opasnost od urušavanja mala, ali postoji'
IZ MINUTE U MINUTU

Grupa mladih bila u Vjesniku prije požara? Uroš: 'Opasnost od urušavanja mala, ali postoji'

Na vrhu zgrade Vjesnika izbio je požar poslije 23 sata u ponedjeljak. Požar se širio ventilacijama i kanalima. I u večernjim satima u utorak viđeno je nekoliko manjih plamena u zgradi...
'Htjeli smo na vrh Vjesnika, ali vrata su bila zaključana. Palili su kartone i vatra se proširila'
MALOLJETNIK SVE ISPRIČAO POLICIJI?!

'Htjeli smo na vrh Vjesnika, ali vrata su bila zaključana. Palili su kartone i vatra se proširila'

Jedan mladić iz skupine navodno je u jednom trenutku počeo paliti kartone, a vatra se ubrzo proširila. Tada su se svi razbježali i napustili zgradu Vjesnika koji je nakon toga planuo
'Rafael više nije mogao čekati, a cijeli tim Hitne moji su anđeli'
ISTRIJANKA RODILA U VOZILU HITNE

'Rafael više nije mogao čekati, a cijeli tim Hitne moji su anđeli'

Sanji Juran (31) do termina porođaja ostalo je nekoliko dana, no trudovi su počeli ranije. ‘Doktorica i sestra su me bodrile, tješile i držale za ruku’, rekla nam je ponosna i sretna majka

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025