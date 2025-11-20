Širi se snimka na kojoj se vide misteriozna plava svjetla u Vjesniku. Policija sve istražuje

Društvenim mrežama počela se širiti snimka Vjesnikova nebodera, koja je navodno nastala u ponedjeljak uvečer. Na njoj se jasno vidi kako netko hoda s upaljenim lampama i to na nizu različitih prozora. Vidi se i kako gori vatra na jednom dijelu zgrade.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:46 Svjetlosne lampe u Vjesniku | Video: Čitatelj 24sata

Osim nepoznatih ljudi, koji su sad već dokazano boravili u zgradi, i vatrogasci su po dolasku u zgradu pretraživali prostor jer se osjetio dim na različitim katovima.

O svemu je poslan upit zagrebačkoj policiji, koja trenutno provodi istragu vezanu za izbijanje požara i veliki katastrofu nastalu za cijeli objekt i okoliš. Čim odgovore, objavit ćemo odgovor.

Podsjetimo, jedan mladić uhićen je u četvrtak jer ga se dovodi u vezu s požarom Vjesnika, potvrdili su iz PU zagrebačke.

- Potvrđujemo da je dosadašnjim kriminalističkim istraživanjem bilo obuhvaćeno nekoliko mlađih osoba, od kojih je jedna uhićena i nad njom se provodi kriminalističko istraživanje - naveli su iz policije.