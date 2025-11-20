Obavijesti

MALOLJETNIK SVE ISPRIČAO POLICIJI?!

'Htjeli smo na vrh Vjesnika, ali vrata su bila zaključana. Palili su kartone i vatra se proširila'

Piše Antonela Šaponja,
'Htjeli smo na vrh Vjesnika, ali vrata su bila zaključana. Palili su kartone i vatra se proširila'
Foto: Čitatelj 24sata

Jedan mladić iz skupine navodno je u jednom trenutku počeo paliti kartone, a vatra se ubrzo proširila. Tada su se svi razbježali i napustili zgradu Vjesnika koji je nakon toga planuo

Zbog velikog požara u Vjesnikovu neboderu uhićena je jedna mlađa osoba, objavili su iz Policijske uprave zagrebačke. Kako neslužbeno doznaje Jutarnji, jedna maloljetna osoba javila se policiji i ispričala da je sa skupinom mlađih osoba bila u zgradi Vjesnika te večeri.

Zagreb: Dim i dalje izlazi iz Vjesnikovog nebodera
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Maloljetnik je ispričao da su se htjeli popeti na vrh nebodera, ali su na zadnjim katovima naišli na zaključana vrata pa nisu mogli dalje. Jedan mladić iz skupine u jednom je trenutku počeo paliti kartone, a vatra se ubrzo proširila. Tada su se svi razbježali i napustili zgradu Vjesnika.

Veliki požar koji je u noći s ponedjeljka na utorak, 17. studenog, zahvatio Vjesnikov neboder u Zagrebu, prouzročio je veliku materijalnu štetu i doveo u pitanje sudbinu jednog od prepoznatljivih gradskih simbola.

Zagreb: Dim i dalje izlazi iz Vjesnikovog nebodera
Zagreb: Dim i dalje izlazi iz Vjesnikovog nebodera | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Više od 17 sati gotovo stotinu vatrogasaca borilo se s vatrom koja se širila zgradom. Požar je buknuo oko 23 sata na gornjim katovima i počeo se nekontrolirano širiti vertikalno, što je stvorilo iznimno opasne uvjete. 

Temperature na fasadi dosezale su preko 500, a unutar zgrade i više od 1000 stupnjeva Celzijevih. Vatrogasci su se u jednom trenutku našli odsječeni, a zbog opasnosti od urušavanja, statičari su naredili povlačenje i nastavak gašenja isključivo izvana.

Dok se čeka službeni završetak očevida, policija je na obavijesni razgovor privela nekoliko mlađih osoba koje su navodno viđene kako ulaze u napuštenu zgradu neposredno prije izbijanja vatre. Uhićen je jedan mladić. Vođeni primarno interesom učinkovitog kriminalističkog istraživanja, čim okolnosti to dozvole, dodatno ćemo informirati javnost, poručili su iz policije.

Zagreb: Pozar u Vjesnikovom neboderu
Zagreb: Pozar u Vjesnikovom neboderu | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Kao ključan razlog za brzo širenje požara navode se i veliki propusti u protupožarnoj zaštiti. Prema neslužbenim informacijama, zakazali su sustavi poput protupožarnih zaklopki i vrata, što je omogućilo vatri da se kroz ventilacijske i instalacijske otvore proširi cijelom vertikalom.

Sudski vještak za graditeljstvo Žarko Željko upozorio je da je dugotrajno izgaranje vjerojatno trajno narušilo nosivost konstrukcije, zbog čega je rušenje realnija opcija od sanacije. Zbog opasnosti od pada dijelova fasade, ključne gradske prometnice poput Slavonske avenije i dijela Savske ceste zatvorene su za promet, što je izazvalo velike gužve.

Zagreb: Pozar u Vjesnikovom neboderu
Zagreb: Pozar u Vjesnikovom neboderu | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Vlada, kao većinski vlasnik, najavila je poduzimanje mjera za obnovu, no ovaj je događaj otvorio pitanje važnosti održavanja i protupožarne sigurnosti. Iako u požaru nije bilo ljudskih žrtava, sudbina nekadašnjeg sjedišta više medijskih kuća sada je neizvjesna.

