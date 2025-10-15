Širi se uznemirujuća snimka iz Splita na kojoj dva dečka tuku starca. Policija: 'Tražimo ih!'

U utorak smo dobili snimku napada na starijeg čovjeka. Kako smo doznali, snimka je nastala na području Splita. Na njoj se vidi kako se dva mladića iživljavaju nad starijim muškarcem. Na snimci se čuje i kako je to osveta što je navodno tukao ženu.

- Nisam je napa - trudi se reći muškarac dok se drži za glavu.

Čuju se i glasovi drugih ljudi koji komentiraju kako krvari te da ga ne tuku jer bi ga mogli ubiti. Na snimci je i djevojka. Kako neslužbeno doznajemo, na snimci su maloljetnici.

Poslali smo upit PU splitsko-dalmatinskoj koji su nam potvrdili kako žurno rade na slučaju.

- Policija je tijekom jučerašnjeg dana upoznata sa sadržajem snimke. Odmah smo inicirali kriminalističko istraživanje s ciljem utvrđivanja svih okolnosti nastanka događaja te identiteta sudionika. Policijski službenici su sinoć utvrdili identitete oštećenih osoba, s njima su obavljeni razgovori i zaprimljena je kaznena prijava - odgovorili su iz policije.

Utvrdili su identitet mogućih napadača te ih trenutno traže.