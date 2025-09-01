Sirija nakon 14 godina izvezla prvo pošiljku nafte iz zemlje

Sirija je u ponedjeljak izvezla iz luke u Tartusu 600.000 barela sirove nafte, rekao je sirijski energetski dužnosnik, što se službeno dogodilo prvi put u 14 godina.

Sirija je 2010. izvozila 380.000 barela nafte na dan. To je bilo godinu dana prije nego što su prosvjedi protiv predsjednika Bašara al-Asada prerasli u gotovo 14-godišnji rat koji je uništio sirijsko gospodarstvo i infrastrukturu, uključujući proizvodnju nafte.

Asad je srušen s vlasti u prosincu prošle godine, a islamistička vlada koja ga je zamijenila obećala je da će oživjeti sirijsko gospodarstvo.

Rijad al-Džubasi, pomoćnik direktora za naftu i plin pri sirijskom ministarstvu energetike, rekao je za Reuters da je teška sirova nafta prodana globalnoj tvrtki za trgovinu naftom B Serve Energy.

Većina sirijskih naftnih polja nalazi se na sjeveroistoku zemlje, na području koje drže Kurdi. Njihove vlasti počele su slati naftu Damasku u veljači, ali odnosi su se u međuvremenu pogoršali zbog bojazni u pogledu inkluzije i prava manjina.