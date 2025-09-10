Sirijac koji je u Solingenu ubio troje ljudi dobio je doživotnu

Viši pokrajinski sud u Duesseldorfu osudio je u srijedu sirijskog državljanina Isu el Hasana na doživotni zatvor zbog trostrukog ubojstva koje je počinio na gradskoj svečanosti u Solingenu u kolovozu prošle godine.

„Dvadesetsedmogodišnji Sirijac i pripadnik terorističke organizacije Islamska država je iz niskih pobuda i podlo na gradskom slavlju u Solingenu 23. kolovoza 2024. nožem ubio troje i djelomice teže ozlijedio osmero osoba“, stoji u obrazloženju presude kojom je El Hasan osuđen na doživotnu kaznu zatvora bez mogućnosti puštanja na slobodu nakon odsluženih 15 godina.

El Hasan, koji je kao podnositelj zahtjeva za azilom 2022. stigao u Njemačku, je, kako je objasnio predsjednik sudskog vijeća Winfried van der Grinten, još prije dolaska u Njemačku bio član Islamske države i zastupao islamističke svjetonazore.

Sudsko vijeće je na temelju podataka s mobitela osuđenog došlo do zaključka kako se El Hasan od 2019. „masivno radikalizirao“.

„Osuđeni je tvrdio kako se napadom htio 'osvetiti zbog Gaze‘ ali je iz njegovih stavova jasno kako je htio izvršiti odmazdu zbog ubijenih pripadnika IS-a. On odbija zapadnjački stil života“, rekao je Van der Grinten.

U presudi se navodi kako je pokolj od 23. kolovoza 2024. „iz temelja traumatizirao“ stanovnike Solingena.

Pokolj u Solingenu dodatno je raspirio raspravu o nelegalnom useljavanju u Njemačku te demokršćansku Uniju CDU/CSU, koja je u veljači ove godina pobijedila na prijevremenim izborima, potaknulo na donošenje akcijskog plana za smanjenje migracija.

Broj napada noževima u javnom prostoru u Njemačkoj je posljednjih godina u drastičnom porastu a napadi, pri čemu su počinitelji često stranci, se bilježe gotovo svakodnevno.