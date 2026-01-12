Sirijku u Nizozemskoj zadavio otac. Sinovi pomagali. Osuđen je na 30 godina. Neće u zatvor

Nizozemski sud osudio je sirijskog oca na 30 godina zatvora zbog brutalnog ubojstva vlastite 18-godišnje kćeri u stravičnom "ubojstvu iz časti". Njegova dva sina osuđena su na po 20 godina zatvora zbog sudjelovanja u zločinu koji je potresao zemlju. Otac Khaled al Najjar (53) osuđen je u odsutnosti jer je nakon ubojstva pobjegao natrag u Siriju, gdje je započeo novi život.

Sud u Lelystadu presudio je da je Ryan Al Najjar ubijena u svibnju 2024. godine jer je odbacila stroga islamska pravila svoje obitelji i prihvatila zapadnjački način života. Njezino tijelo pronađeno je u plitkom kanalu u prirodnom rezervatu Oostvaardersplassen, vezano s 18 metara ljepljive trake. Dokazi su pokazali da je bila živa kada je bačena u vodu.

Foto: twitter

Zločin koji je zgrozio Nizozemsku

Sudac je izričući presudu naglasio potpunu izopačenost očevog čina.

​- Zadatak roditelja je podržati svoje dijete i omogućiti mu da procvjeta. Khaled je učinio suprotno - poručio je sudac, dodavši kako je "neprobavljivo i neshvatljivo" da otac ubije vlastitu kćer.

Khaled al Najjar dobio je pet godina dužu kaznu od one koju je tražilo tužiteljstvo, što predstavlja najvišu moguću kaznu u Nizozemskoj za jedno ubojstvo. Njegovi sinovi, Muhanad (25) i Mohamed (23), dobili su po 20 godina, u skladu sa zahtjevom tužitelja. Sud je utvrdio da su braća namamila sestru na mjesto zločina, svjesni očeve namjere da je ubije.

Iako su u sudnici negirali krivnju, nazivajući oca "psihopatom" i "čudovištem", dokazi su pokazali njihovu duboku upletenost, od planiranja do prikrivanja tragova.

Jedan od braće, Muhanad, prilikom izlaska iz sudnice povikao je: "Oprat ću svoje ime!"

Od 'uzorne izbjegličke obitelji' do monstruoznog plana

Priča obitelji Al Najjar nekoć je bila predstavljana kao primjer uspješne integracije. Pobjegavši od rata u Siriji, stigli su u Nizozemsku 2016. godine nakon što je najstariji sin kao 15-godišnjak sam prošao opasan put do Europe i zatražio azil. Obitelj je dobila kuću u mirnom gradiću Joure, socijalnu pomoć, a otac je uz pomoć države pokrenuo ugostiteljski posao. Lokalni mediji su ih 2017. predstavili kao "uzornu" obitelj, objavivši fotografiju nasmiješene 11-godišnje Ryan s hidžabom ispred ploče s citatom iz Kurana.

No, iza te fasade krio se obiteljski teror koji je provodio otac Khaled. Ryanina majka, Sumaia, u ekskluzivnom za Daily Mail opisala ga je kao nasilnika koji je tukao nju i svu djecu.

​- Uništio je cijelu moju obitelj. Neka mu Bog nikada ne oprosti - izjavila je slomljena majka.

Problemi su eskalirali kada je Ryan ušla u pubertet. U školi su je maltretirali zbog nošenja marame, a kod kuće jer ju je počela skidati, družiti se s dečkima i objavljivati videozapise na TikToku.

Obitelj je smatrala da je time "okaljala njihovu čast". U porukama na obiteljskoj WhatsApp grupi, otac ju je nazivao "svinjom koju treba zaklati", a u jednoj poruci poslanoj s majčinog telefona stajalo je: "Ona je drolja i treba je ubiti."

Bijeg od terora

U strahu za život, Ryan je više puta bježala od kuće i bila smještana u institucije za mlade. U veljači 2023. bosa je dotrčala do susjeda vičući: "Morate mi pomoći, otac me želi ubiti!".

Unatoč tome, zaštita joj je ukinuta neposredno prije 18. rođendana, što se pokazalo kobnim.

Nakon što je postala punoljetna, odlučila je prekinuti sve veze s obitelji. To je bio okidač za stravičan plan. Otac je sinovima naredio da je pronađu, "bace u jezero i puste da je ribe pojedu". Braća su je pronašla u Rotterdamu, gdje se skrivala kod prijatelja. Lažno su joj obećali da će je zaštititi od oca i nagovorili je da pođe s njima. Odvezli su je u zabačeni prirodni rezervat gdje ih je čekao otac. Ondje je zadavljena i vezana, a tragovi očevog DNK pronađeni su ispod njezinih noktiju, što svjedoči o očajničkoj borbi za život. Podaci s mobilnih telefona i GPS signali nepobitno su smjestili oba brata na mjesto zločina.

Nakon ubojstva, otac je pobjegao preko Njemačke i Turske natrag u Siriju, odakle je slao e-mailove nizozemskim novinama, priznajući ubojstvo, ali tvrdeći da sinovi nisu sudjelovali. Sud je te tvrdnje odbacio kao pokušaj da ih zaštiti znajući da je sam nedostupan pravdi. Prema posljednjim informacijama, u Siriji se ponovno oženio i zasnovao novu obitelj. Izručenje je malo vjerojatno jer Nizozemska nema sporazum o izručenju sa Sirijom.

