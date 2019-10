Sirijski Kurd zapalio se ispred sjedišta UNHCR-a u Ženevi

Kurd, koji ima boravište u Njemačkoj, prebačen je u bolnicu u Lausanni.

- S obzirom na njegovo stanje, nije ga bilo moguće pitati o njegovu motivu, ali možemo zamisliti da je to bila politička situacija, rekao je glasnogovornik policije u Ženevi.

Syrian Kurd from Germany who set light to himself outside UNHCR in Geneva helicoptered to Geneva University Hospital pic.twitter.com/Gbzr2zB0Ih