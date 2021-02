Zastupnički dom američkog Kongresa u četvrtak je iz nekoliko odbora odlučio ukloniti republikansku zastupnicu Marjorie Taylor Greene, koja podupire teoretičare zavjere, zbog niza kontroverznih javnih izjava.

Zastupnički dom izglasao je da se Greene izbaci iz odbora za obrazovanje i rad, kao i iz proračunskog odbora. Ukupno 219 demokrata i 11 republikanaca glasovalo je za, a 199 republikanaca protiv.

Ovo je neobičan korak jer uobičajeno da parlamentarne skupine reguliraju sastav odbora. Republikanski manjinski čelnik u Zastupničkom domu, Kevin McCarthy, odbio je maknuti Greene.

On je u srijedu priopćenjem osudio njezine ranije izjave, no dao do znanja da ju stranka neće sankcionirati.

Kao zastupnica iz Georgije, Greene je poticala na nasilje prema demokratima, uključujući predsjednicu Zastupničkog doma Nancy Pelosi; neistinito je nazvala masovnu pucnjavu u srednjoj školi u Parklandu na Floridi, "lažnom uzbunom" te je podržavala neutemeljene teorije zavjere QAnona.

Greene je pokušala umanjiti štetu prije glasovanja u svome govoru u Zastupničkom domu te je izrazila žaljenje zbog nekih svojih ranijih izjava.

Ona je rekla da joj je žao zbog zapaljujuće retorike i podržavanja teorija zavjere, no nije se ispričala što je poticala na nasilje nad demokratima.

Green je podržavala Donalda Trumpa u tvrdnjama da je na izborima prošle godine pokraden, tvrdila je da su pucnjave u školama bile orkestrirane, za požare u Kaliforniji je optužila svemirski laser, a propitkivala je i je li se u napadima 11. rujna na SAD zrakoplov doista zabio u Pentagon.

U svom govoru u četvrtak Green je odbacila QAnon, kazala je kako su se školske pucnjave doista dogodile, kao i teroristički napad 2001. godine.