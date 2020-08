Na dru\u0161tvenim mre\u017eama se pojavila informacija da tim novcem dje\u010dak svake godine kupuje opremu za \u0161kolu.

Siromašni dječak ostao plakati pored ceste u BiH, jer su mu ukrali kupine koje je prodavao

Na društvenim mrežama se pojavila informacija da tim novcem dječak svake godine kupuje opremu za školu, a potresnu fotografiju prvi je na Facebooku objavio Selmir Šljivić

<p>Na društvenim mrežama pojavila se fotografija dječaka koji sam sjedi pored ceste i plače, nakon što mu je skupina starijih dječaka ukrala kupine koje je tog dana ubrao u šumi i prodavao uz cestu.</p><p>Fotografiju je objavio <strong>Selmir Šljivić</strong> i napisao:</p><p>"Prodavač kupina na cesti M18, Brlošci, općina Kladanj. Plače jer su mu neki momci probali kupine, oteli iste i pobjegli. Stadoh i nije važno šta uradih ali uspjedoh prokleti i ove i sve one koji otimaju, novac, život, ljubav, život. Otac Bekrija nezaposlen a majka veli non-stop kod doktora, bolesna. Koje smo dno dostigli kao društvo da su djeca primorana raditi, da ne budu zaštićeni i još da im otimamo i to malo rada i zarade. Baš me stid a Boga mi pomognem koliko mogu. Prestao je mali plakati i ima još jednu posudu da proda."</p><p>Na društvenim mrežama se pojavila informacija da tim novcem dječak svake godine kupuje opremu za školu.</p>