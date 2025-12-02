FOTO Srđan Mlađan zbog novih optužbi stigao na sud, doveli ga specijalci naoružani do zuba!

Pod opsadnim stanjem i neviđenim mjerama osiguranja, specijalci naoružani do zuba doveli su u srijedu na Županijski sud u Varaždinu Srđana Mlađana (44), jednog od najokrutnijih hrvatskih ubojica. Devet mjeseci nakon što je podignuta nova optužnica koja ledi krv u žilama, optužno vijeće odlučivalo je o njezinoj osnovanosti. Mlađanov izlazak na slobodu, predviđen za 2027. godinu, sada je pod velikim upitnikom.

Opsada u Varaždinu

Scenarij je nalikovao na filmski. Prvo je na parkiralište suda stigao civilni policijski kombi iz kojeg su izašli policajci u civilu i detaljno pregledali cijelo područje. Ubrzo nakon toga, pod rotirkama je stigao prvi policijski kombi, a iza njega i pravosudni u kojem se nalazio Mlađan. Kolonu je zatvarao još jedan kombi pun specijalaca s dugim cijevima. Zgrada suda bila je u potpunosti blokirana, s pravosudnim policajcima i pripadnicima osiguranja raspoređenima na svakih desetak metara, piše Jutarnji.

Iz kombija je izašao vezanih ruku i nogu, odjeven u traper košulju i hlače, s moderno ošišanom frizurom. Na nogama je nosio bijele Nike tenisice s narančastim vezicama, a u rukama plavi fascikl. Unatoč situaciji, nije skrivao pogled. Dapače, hladnokrvno je pogledao ravno u objektiv fotoreportera Cropixa prije nego što su ga uveli u zgradu. Mlađan je, kao i u svibnju, inzistirao na tome da osobno prisustvuje sjednici i suoči se s vijećem.

Iz zatvora naručivao otmice i ubojstva?

Nova optužnica, zbog koje mu prijeti višegodišnja zatvorska kazna, tereti ga da je od listopada do prosinca 2021. godine, dok je služio kaznu u Kaznionici u Lepoglavi, poticao drugog zatvorenika na činjenje teških kaznenih djela. Prema navodima tužiteljstva, Mlađan je od svojeg cimera tražio da nakon izlaska na slobodu pronađe, otme i ubije osobe za koje je smatrao da su u prijašnjim postupcima svjedočile na njegovu štetu.

Popis meta navodno je bio dugačak. Zatvorenik kojem se Mlađan obratio nije pristao na monstruozni plan, već je sve prijavio. Istraga je trajala mjesecima, a tužitelji su obavili niz razgovora i prikupili dokaze. Zanimljivo je da su tužitelji na prošlom ročištu odustali od točke optužnice za računalnu prijevaru, jer oštećenik nije podnio prijedlog za progon.

Ključni svjedok je vjenčani kum

Čini se da je glavni teret istrage pao na leđa Mlađanovog vjenčanog kuma i bivšeg zatvorskog cimera. Upravo je on, sudeći prema svemu, bio taj od kojeg je "sisački monstrum" tražio da izvrši krvavu osvetu. Kum je o Mlađanu progovorio i u dokumentarcu "Srđan Mlađan – Rođeni ubojica" novinara Andrije Jarka i Darija Todorovića.

- Srđan je najopasnija osoba i najgori monstrum te najveći prevarant - rekao je tada za njega.

Krvavi trag koji se ne zaboravlja

Mlađan je svoja prva ubojstva počinio kao 16-godišnjak. Njegov krvavi pohod uključuje ubojstvo Elizabete Šubić, koju nije ni poznavao, i umirovljenika Petra Jančića. Kasnije je ubio i policajca Milenka Vranjkovića Kinga, opljačkao banku, a tijekom dopusta iz zatvora nije se vratio, već je uzeo cijelu obitelj za taoce. U sudnici je jednom prilikom nasrnuo na sestričnu, a njegove izjave poput "Za mene je jedino rješenje metak!" i "Vidimo se u paklu!" ušle su u anale hrvatskog pravosuđa i crne kronike.