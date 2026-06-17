Sisak dobio prva dva električna autobusa: Do kraja godine još

U javni gradski i prigradski prijevoz u Sisku u srijedu su uključena prva dva električna autobusa, od ukupno 12 koliko će ih biti nabavljeno do kraja godine. Novi autobusi u potpunosti su prilagođeni osobama s invaliditetom, starijim osobama, roditeljima s dječjim kolicima te svim korisnicima javnog prijevoza. Uz višu razinu sigurnosti, pouzdanosti i udobnosti putovanja, električni autobusi pridonose smanjenju emisija štetnih plinova i buke te predstavljaju važan iskorak prema zelenoj urbanoj mobilnosti. U gradskoj tvrtki Auto promet Sisak procjenjuju kako će korištenje električnih autobusa donijeti financijske uštede od 25 do 30 posto u odnosu na dizelske autobuse.

„Dolazak prva dva od ukupno dvanaest novih električnih autobusa početak je značajne transformacije javnog prijevoza u Sisku“, istaknuo je gradonačelnik Siska Domagoj Orlić.

„Ovo je ulaganje u kvalitetniji svakodnevni život naših sugrađana, bolju povezanost gradskih i prigradskih naselja te održivu budućnost našega grada", kazao je. Dodao je da se se provode mjere koje građanima olakšavaju korištenje javnog prijevoza, pa je tako osiguran besplatni prijevoz za umirovljenike i učenike.

Projekt nabave autobusa financira se bespovratnim sredstvima u okviru poziva „Nabava vozila na alternativni pogon za javni gradski i prigradski linijski promet“ kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti. Ukupna vrijednost projekta iznosi 9,45 milijuna eura, a njime je predviđena nabava ukupno 12 električnih autobusa.

Uz nabavu vozila provodi se i projekt izgradnje punionice za autobuse vrijedan 2,16 milijuna eura, koji se sufinancira sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.