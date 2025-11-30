Filipinac teško ozlijeđen kraj Siska dok su istovarivali cijevi

U šumi na sisačkom području u subotu oko 11.30 sati, prilikom istovara cijevi za plinovod dogodila se nesreća na radu u kojoj je 41-godišnji državljanin Filipina pritisnut između dvije cijevi, objavila je policija.

Liječnička pomoć mu je pružena u sisačkoj Općoj bolnici gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen.

Na mjestu događaja obavljen je očevid u suradnji s inspekcijom rada u području zaštite na radu Državnog inspektorata te slijedi daljnje kriminalističko istraživanje.