UHVAĆEN NA DJELU

Sisak: Ukrajinac (18) u pritvoru zbog krijumčarenja migranata

Prometna nesreća između motora i osobnog vozila u Ulici Donje Svetice | Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL

Policija ga zaustavila u noćnim satima, sumnjiče ga da je iz koristoljublja prevozio strane državljane

Policija je na sisačkom području spriječila još jedan slučaj krijumčarenja migranata. Kako su izvijestili iz Policijska uprava sisačko-moslavačka, u noći sa subote zaustavljen je 18-godišnji državljanin Ukrajine koji je prevozio više stranih državljana. Provjerom je utvrđeno da su osobe koje je vozio prethodno nezakonito prešle državnu granicu Republike Hrvatske. Sumnja se da ih je mladić preuzimao i prevozio prema unaprijed dogovorenom odredištu, i to za novčanu naknadu.

Protiv 18-godišnjaka je provedeno kriminalističko istraživanje zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela protuzakonitog ulaženja, kretanja i boravka u Hrvatskoj, drugoj članici Europske unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma.

Nakon ispitivanja predan je pritvorskom nadzorniku uz kaznenu prijavu, dok su strani državljani zbrinuti i s njima je postupano u skladu sa Zakonom o strancima.

