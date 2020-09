Šišaković se žalio da ne spava, jer mu ne žele dati novi madrac

Na današnjem ročištu u suđenju Dariju Šišakoviću svjedočio je pravosudni policajac koji je ispričao da je on bio sam u prostoru za vježbanje s Robertom Matanićem kad ga je napao utegom

<p>Na varaždinskom Županijskom sudu, nastavilo se suđenje <strong>Dariju Šišakoviću</strong> (30) koji je 19. ožujka 2015. godine u Kaznionici u Lepoglavi pokušao ubiti <strong>Roberta Matanića</strong>, udarivši ga više puta metalnim utegom po glavi. Danas je svjedočio pravosudni policajac <strong>Silvester Štefek</strong> koji je tog dana bio na stražarnici br. 4 odakle se, kako je rekao, vidi vanjska teretan i šetnica. Štefek je ispričao kako je gledao dok su Matanović i Šišaković vježbali. Kaže da je Matanić sjedio na spravi, a Šišaković mu je bio iza njega i da je pridržavao uteg. Kaže i da s njima u tom dijelu gdje je teretana nije bilo nikog, dok je u drugom dijelu, odvojenom ogradom, bio Srđan Mlađan s dvojicom pravosudnih policajaca u dnevnoj šetnji.</p><p>Kaže kako je u sljedećem trenutku vidio da Matanić leži licem prema zemlji. </p><p>- Šišaković mu je prišao. Mislio sam da će ga dignuti, ali on je utegom koji je držao u ruci udario ga po glavi. Mislim dva puta - rekao je i nastavio da su on i drugi pravosudni policajci počeli vikati da stane nakon čega je ispustio uteg, došao do ograde kleknuo i stavio ruke iza glave.</p><p>Dok je on to govorio u par navrata je rekao Matanović pa ga je Šišaković pitao je li on to vježbao s Matanićem ili Matanovićem, na što je ovaj odgovorio 'Matanić'. Šišaković ga je pitao i kako se on zove pa je izjavio Igor. </p><p>Kako su drugi pravosudni policajci rekli da je tako bio i Igor Matanović, ali nije vježbao, sutkinja ga je pitala je li ga vidio, ali je izjavio da se ne sjeća.</p><p>Na pitanje je li još netko ulazio u taj prostor, rekao je da je Srđan Mlađan u jednom trenutku zatražio da ga puste na zahod, da su mu otključali i pustili ga, jer je zahod tamo gdje je i dio s teretanom. Misli kako se Mlađan vratio prije nego se sve to odigralo.</p><p>Šišaković je prigovorio Štefeku jer je izvadio službenu bilješku, zašto čita s nje. Izjavio je da ju je ponio da se podsjeti, a to je i sutkinja unijela u zapisnik. </p><p>Dodao je da je 20-ak minuta kasnije došla Hitna pomoć, a da su prije toga liječnik i sestra iz kaznionice došli pomoći Mataniću. On je otišao i kaže da ne zna što se dalje događalo jer u stražarnici nema monitore i nije mogao pratiti što se događalo.</p><p>Šišaković se požalio na suđenju da zadnja tri tjedna nije spavao i da nema osiguran osmosatni odmor za spavanje te da ne može spavati zbog boli, jer mu ne žele nabaviti novi madrac za koji je njemu ortoped u specijalističkom nalazu napisao da bi ga trebao imati. Kaže i da je zadnjih pet godina izoliran i mučen jer ga se pokušava prisiliti da prizna djelo koje nije počinio.</p>