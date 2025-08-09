Najveći izazov bili su nam jak vjetar u prsa i valovi. Teško je veslati po takvim uvjetima, ali naša prednost i jest izdržljivost i snaga baš u takvim uvjetima, kazala je Andrea Borić
Siščanke pobijedile na Neretvi i postale zlatne lađarice: 'Vjetar u leđa bila je podrška navijača'
Osjećaj je neopisiv! Nakon treće pobjede, mnogi su mislili da više nemamo motiva, ali mi smo već nakon prošlog maratona znale da idemo na četvrtu pobjedu u nizu, kazala nam je Andrea Borić nakon što je njezina ekipa, sisačke Lađarice, odnijela pobjedu na 12. Maratonu lađarica na Neretvi. Na deset kilometara dugom maratonu u tradicionalnim drvenim lađama natjecalo se 17 ekipa, što je rekordan broj. Utrka od Metkovića do Opuzena trajala je nešto manje od sat vremena, a Siščanke su već na samom startu preuzele vodstvo koje nisu ispuštale do cilja, pokazavši još jednom snagu, uigranost i borbenost te da ih se zasluženo može zvati vladaricama Neretve. Svojom pobjedom dokazale su da Sisak ima ozbiljnu lađarsku tradiciju i snagu, na maratonu na kojem je konkurencija svake godine sve jača.
