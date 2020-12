Situacija u Hrvatskoj nije dobra, škole trebaju preći na online

<p>Oko 12 sati očekuju su rezultati testiranja zagrebačkih školaraca. Testirano je između 2000 i 2500 učenika, izjavio je pročelnik za školstvo Grada Zagreba <strong>Ivica Lovrić</strong> rekao je u emisiji <a href="https://vijesti.hrt.hr/686372/lovric-djeca-nisu-primarno-simptomatski-zarazena" target="_blank"><strong>U Mreži Prvog</strong> </a>na Hrvatskom radiju te dodao kako djeca nisu primarno asimptomatski zaražena.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Zaraženi u Hrvatskoj </strong></p><p>- Ako asimptomatska zaraženost bude veća onda ćemo razmišljati o online nastavi. Ukoliko bude manje, preostaje nam nastaviti ovim modelom nastave - rekao je Lovrić koji smatra da djeca nisu primarni širitelji zaraze. </p><p>Zamjenica ravnatelja HZJZ-a <strong>Ivana Pavić Šimetin </strong>objasnila je kako su rezultati testiranja izuzetno važni jer će dati viziju što dalje te indirektno rezultiraju intervencijom.</p><p>- Očekujemo kroz rezultate vidjeti postoji li razlika između srednjih i osnovnih škola, gdje se po podacima o novooboljelima se vidi ta razlika - rekla je te dodala kako smatra da se djeca zaražavaju u obiteljskom domu, a onda dođu u školu i tamo mogu proširiti virus.</p><p>- Unicef govori da škole nisu glavni izvor zaraze - govori Pavić Šimetin.</p><p>Epidemiolog i član vladina znanstvenog savjeta <strong>Branko Kolarić </strong>se, s druge strane, zalaže za online nastavu za srednje škole.</p><p>- Ja već neko vrijeme ohrabrujem da se prijeđe na model C za srednje škole. Najbolje je za djecu da budu u školama, ali kad imamo tako visoku zaraženost da bi se mogao postići maksimum učinka racionalno je razmišljati o prelasku na online nastavu posebice zbog smanjenja gustoće prometa. Dolaze nam i božićni blagdani i družit ćemo se u obiteljima, a ako bi djeca bla kod kuće bila bi u nekoj vrsti samoizolacije i bilo bi vjerojatno manje zaraza - rekao je Kolarić.</p><p>- Situacija u Hrvatskoj je zabrinjavajuća i da bi građani mogli prihvatiti mjere treba jasno reći da situacija nije dobra i u tom smislu komunikacija mora biti jasna. Kad gledate broj umrlih to je prvi uzrok smrti u bolnicama. Imamo niz restrikcija i moramo izvući maksimalno iz toga da smanjimo zarazu. Djeca nisu prva po zarazi, ali ako ih je u listopadu bilo 28 posto zaraženih to znači i da među njima imamo epidemiju i da bi se trebalo smanjiti mobilnost među njima - zaključio. </p>