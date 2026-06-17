Sjajne vijesti za sve sakupljače sličica! Programer je osmislio stranicu za sve kolekcionare

Dok milijuni ljudi diljem svijeta skupljaju Panini sličice za Svjetsko prvenstvo 2026., mnogi i dalje koriste metode stare desetljećima – papirnate popise, Excel tablice, Facebook grupe i beskrajne poruke kako bi pratili svoj album i pronašli sličice koje im nedostaju.

Hrvatski programer i poduzetnik Dejan Grepo, vlasnik tvrtke WEBLAB IT, odlučio je taj problem riješiti na moderan način.

- Kao dijete sam imao papir na kojem sam zapisivao koje mi sličice nedostaju i koje duplikate imam. Danas, više od dvadeset godina kasnije, primijetio sam da ljudi i dalje rade gotovo istu stvar. Sada imam sina Ivana s kojim skupljam sličice za Svjetsko prvenstvo 2026. i upravo me to potaknulo da napravim sustav koji će cijeli proces prilagoditi današnjem vremenu.

Tako je nastala platforma www.fifa2026.info – potpuno besplatan sustav namijenjen kolekcionarima Panini sličica iz cijelog svijeta.

Posebnost sustava je što je od samog početka razvijen kao globalna platforma. Sustav automatski prepoznaje jezik korisnikovog uređaja te se odmah prilagođava njegovom jeziku, što znači da ga mogu koristiti kolekcionari iz svih zemalja svijeta bez ikakvih dodatnih postavki.

Album za Svjetsko prvenstvo 2026. najveći je Paninijev album do sada i sadrži čak 992 sličice. Upravo zbog toga vođenje kolekcije i pronalaženje nedostajućih sličica postalo je složenije nego ikad prije.

Na platformi korisnik jednostavno označi sličice koje posjeduje, a sustav automatski obrađuje sve podatke i prikazuje potpuni pregled albuma.



Prednosti platforme FIFA2026.info:

• online vođenje kompletnog albuma

• podrška za korisnike iz cijelog svijeta

• automatsko prepoznavanje jezika uređaja

• višejezično sučelje prilagođeno međunarodnim korisnicima

• automatski izračun postotka popunjenosti albuma

• trenutačni prikaz svih sličica koje nedostaju

• evidencija svih duplikata

• automatsko pronalaženje korisnika koji imaju sličice koje vam trebaju

• prikaz korisnika kojima trebaju vaši duplikati

• jednostavnije dogovaranje razmjene

• ugrađeni sustav privatnih poruka između kolekcionara

• obavijesti o novim porukama

• vlastita digitalna kolekcionarska sličica s fotografijom

• pristup putem mobitela, tableta i računala

• sigurna pohrana podataka o kolekciji

Najveća prednost sustava je automatsko povezivanje kolekcionara. Umjesto pretraživanja tisuća komentara i objava na društvenim mrežama, platforma sama pronalazi osobe koje imaju sličice koje korisniku nedostaju te prikazuje moguće razmjene.

Projekt je u početku bio namijenjen samo Dejanu i njegovom sinu Ivanu kako bi lakše pratili vlastiti album.

Međutim, nakon što je sustav predstavljen u nekoliko grupa kolekcionara na društvenim mrežama, interes je bio iznimno velik.

Već nakon prvih objava registrirale su se stotine korisnika iz različitih zemalja, a broj registracija svakodnevno raste.

Ono što je počelo kao rješenje za jedan obiteljski album danas prerasta u međunarodnu zajednicu kolekcionara koja na jednom mjestu može voditi svoje albume, pratiti napredak i lakše pronaći sličice koje nedostaju.

Svi kolekcionari mogu se potpuno besplatno registrirati na www.fifa2026.info, otvoriti svoj račun, voditi album i pronaći druge kolekcionare iz Hrvatske i svijeta.

Jer u vremenu kada se Svjetsko prvenstvo prati digitalno, vrijeme je da i skupljanje sličica dobije digitalno rješenje.