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UŽAS U ZAGREBU Troje mrtvih u nesreći, vozačica nije ni položila

Piše Ivan Štengl,
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UŽAS U ZAGREBU Troje mrtvih u nesreći, vozačica nije ni položila
Foto: Pixsell//
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Nakon obavljenog očevida tijela svih troje smrtno stradalih prevezena su na obdukciju u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu, a policija nastavlja kriminalističko istraživanje

Troje ljudi poginulo je u teškoj prometnoj nesreći u Zagrebu u Ulici Dr. Luje Naletilića u srijedu navečer. Vozačica je izgubila kontrolu nad svojom Mazdom i pritom udarila u betonski stup, pri čemu se automobil razdvojio na dva dijela.

Jedan je putnik (48) na licu mjesta poginuo, dok su vozačica (35) i drugi putnik (29) preminuli u bolnici. Vozačica je upravljala neregistriranim vozilom i bez prometne dozvole.

Zagrebačka policija za Index je potvrdila da vozačica nije imala položeni vozački ispit niti za jednu kategoriju vozila. Uz to, neslužbeno doznaju i da su vozačica te dvojica putnika od ranije bili poznati policiji zbog kršenja zakona.

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Nesreća je bila oko 22 sata, a promet je ulicom bio zatvoren gotovo pet sati zbog očevida. 

Nakon obavljenog očevida tijela svih troje smrtno stradalih prevezena su na obdukciju u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu, a policija nastavlja kriminalističko istraživanje.

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Komentari 83
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