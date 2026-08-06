UŽAS U ZAGREBU Troje mrtvih u nesreći, vozačica nije ni položila

Troje ljudi poginulo je u teškoj prometnoj nesreći u Zagrebu u Ulici Dr. Luje Naletilića u srijedu navečer. Vozačica je izgubila kontrolu nad svojom Mazdom i pritom udarila u betonski stup, pri čemu se automobil razdvojio na dva dijela.

Jedan je putnik (48) na licu mjesta poginuo, dok su vozačica (35) i drugi putnik (29) preminuli u bolnici. Vozačica je upravljala neregistriranim vozilom i bez prometne dozvole.

Zagrebačka policija za Index je potvrdila da vozačica nije imala položeni vozački ispit niti za jednu kategoriju vozila. Uz to, neslužbeno doznaju i da su vozačica te dvojica putnika od ranije bili poznati policiji zbog kršenja zakona.

Nesreća je bila oko 22 sata, a promet je ulicom bio zatvoren gotovo pet sati zbog očevida.

Nakon obavljenog očevida tijela svih troje smrtno stradalih prevezena su na obdukciju u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu, a policija nastavlja kriminalističko istraživanje.