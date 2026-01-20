Sjećate li se Kerumovog kupusa i raštike koje je sadio u Splitu? Prodao je stan u zaštićenoj vili!

Tek što je za blagdane odslužio petnaestodnevnu kaznu iza rešetaka splitskog zatvora na Bilicama zbog prometnih prekršaja, bivši gradonačelnik Splita Željko Kerum prodao je stan u zaštićenoj secesijskoj Vili Antičević, doznaje Dalmacija Danas.

Nekretnina je to koja je postala poznata ne toliko po svojoj arhitektonskoj vrijednosti, koliko po Kerumovom planu da u njenom perivoju uzgaja kupus i raštiku. Umjesto konobe "Pršut" i domaćih namirnica iz vrta u centru grada, prostor dobiva novu, profesionalniju namjenu.

Sjećate li se kupusa u centru Splita?

Prije pet do šest godina, Željko Kerum dospio je na naslovnice kada je odlučio iskoristiti dvorište Vile Antičević za sadnju "malo verdure". Njegova ideja da u perivoju zaštićenog kulturnog dobra niknu gredice kupusa, salate i raštike izazvala je burnu reakciju javnosti, a na noge su se digli i konzervatori te Ministarstvo kulture. Kerum je tada objašnjavao kako je to samo poruka da će u njegovoj budućoj konobi nuditi domaća, autohtona jela.

Foto: Dalmacija Danas

Međutim, radovi su se izvodili bez potrebnih dozvola. Konzervatorski odjel u Splitu proveo je očevid i naložio privremenu obustavu radova. Nakon što se Kerum oglušio na usmenu zabranu, o svemu su obaviješteni građevinska inspekcija i policija. Na kraju, od poljoprivrednog projekta nije bilo ništa, a nekadašnji perivoj godinama je bio zapušten i zarastao u korov, daleko od očiju javnosti.

Novi vlasnik ima druge planove

Tvrtka povezana s obitelji Kerum prodala je svoj dio vile, koji obuhvaća prizemlje i suteren površine oko 200 četvornih metara, zajedno s pripadajućim dvorištem.

Novi vlasnik je poznati splitski odvjetnik Mladen Parčina, koji je, kako prenosi Dalmacija Danas, nekretninu kupio prije otprilike godinu i pol dana. Parčina je već krenuo u opsežnu sanaciju objekta s ciljem otvaranja odvjetničkog ureda, a prostore planira ponuditi i svojim kolegama. Za razliku od prethodnog vlasnika, svi se radovi izvode u dogovoru s konzervatorima i uz sve potrebne suglasnosti.

Split: Vila Antičević | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

‌- Bilo je dosta problema, pogotovo s cijevima, znate kako je, stara je zgrada. No, sve smo radili u dogovoru i po odobrenjima konzervatora, radili smo elaborat, cijeli projekt ima sve potrebne suglasnosti... - potvrdio je Parčina.

Posebno se osvrnuo na stanje zapuštenog dvorišta, gdje su nedavno posječena dva velika bora, što je izazvalo zabrinutost dijela građana.

Split: Vila Antičević | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

‌- Što se tiče dvorišta, kad je bilo ono veliko nevrijeme koje je opustošilo i Marjan, nama je borove doslovno gurnulo na kuću! U suglasnosti sa suvlasnicima i uz odobrenje Parkova i nasada, morali smo ih ukloniti jer je prijetila opasnost. Sad smo u postupku uređenja, čistimo perivoj i ponovno ćemo posaditi stabla i adekvatno zelenilo, mora se još srediti i kamena fontana. Nadam se da će do ljeta sve biti gotovo - objasnio je novi vlasnik planove da secesijskom perivoju vrati stari sjaj.

Kerum: 'Bit ću jači i bolji nego što sam bio'

Kerum je krajem prošle godine završio u zatvoru na splitskim Bilicama zbog niza prometnih prekršaja. Nakon što je 12. prosinca 2025. izazvao lakšu prometnu nesreću i napustio mjesto događaja, utvrđeno je da je vozio bez važeće vozačke dozvole, koja mu je prethodno oduzeta. Zbog toga mu je izrečena zatvorska kazna od 15 dana.

Split: Željko Kerum izašao iz zatvora | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Po izlasku iz zatvora, Kerum je održao poduži monolog, zahvalivši cimerima iz ćelije i osoblju, te poručio kako je njegova kazna "pokazatelj da su u Hrvatskoj, našoj lijepoj državi, svi jednako tretirani". Čini se da ga ovo iskustvo nije promijenilo, jer je samouvjereno najavio da će biti "jači i bolji nego što je bio".