Sjećate li se Kerumovog kupusa i raštike koje je sadio u Splitu? Prodao je stan u zaštićenoj vili!
Tek što je za blagdane odslužio petnaestodnevnu kaznu iza rešetaka splitskog zatvora na Bilicama zbog prometnih prekršaja, bivši gradonačelnik Splita Željko Kerum prodao je stan u zaštićenoj secesijskoj Vili Antičević, doznaje Dalmacija Danas.
Nekretnina je to koja je postala poznata ne toliko po svojoj arhitektonskoj vrijednosti, koliko po Kerumovom planu da u njenom perivoju uzgaja kupus i raštiku. Umjesto konobe "Pršut" i domaćih namirnica iz vrta u centru grada, prostor dobiva novu, profesionalniju namjenu.
Sjećate li se kupusa u centru Splita?
Prije pet do šest godina, Željko Kerum dospio je na naslovnice kada je odlučio iskoristiti dvorište Vile Antičević za sadnju "malo verdure". Njegova ideja da u perivoju zaštićenog kulturnog dobra niknu gredice kupusa, salate i raštike izazvala je burnu reakciju javnosti, a na noge su se digli i konzervatori te Ministarstvo kulture. Kerum je tada objašnjavao kako je to samo poruka da će u njegovoj budućoj konobi nuditi domaća, autohtona jela.
Međutim, radovi su se izvodili bez potrebnih dozvola. Konzervatorski odjel u Splitu proveo je očevid i naložio privremenu obustavu radova. Nakon što se Kerum oglušio na usmenu zabranu, o svemu su obaviješteni građevinska inspekcija i policija. Na kraju, od poljoprivrednog projekta nije bilo ništa, a nekadašnji perivoj godinama je bio zapušten i zarastao u korov, daleko od očiju javnosti.
Novi vlasnik ima druge planove
Tvrtka povezana s obitelji Kerum prodala je svoj dio vile, koji obuhvaća prizemlje i suteren površine oko 200 četvornih metara, zajedno s pripadajućim dvorištem.
Novi vlasnik je poznati splitski odvjetnik Mladen Parčina, koji je, kako prenosi Dalmacija Danas, nekretninu kupio prije otprilike godinu i pol dana. Parčina je već krenuo u opsežnu sanaciju objekta s ciljem otvaranja odvjetničkog ureda, a prostore planira ponuditi i svojim kolegama. Za razliku od prethodnog vlasnika, svi se radovi izvode u dogovoru s konzervatorima i uz sve potrebne suglasnosti.
- Bilo je dosta problema, pogotovo s cijevima, znate kako je, stara je zgrada. No, sve smo radili u dogovoru i po odobrenjima konzervatora, radili smo elaborat, cijeli projekt ima sve potrebne suglasnosti... - potvrdio je Parčina.
Posebno se osvrnuo na stanje zapuštenog dvorišta, gdje su nedavno posječena dva velika bora, što je izazvalo zabrinutost dijela građana.
- Što se tiče dvorišta, kad je bilo ono veliko nevrijeme koje je opustošilo i Marjan, nama je borove doslovno gurnulo na kuću! U suglasnosti sa suvlasnicima i uz odobrenje Parkova i nasada, morali smo ih ukloniti jer je prijetila opasnost. Sad smo u postupku uređenja, čistimo perivoj i ponovno ćemo posaditi stabla i adekvatno zelenilo, mora se još srediti i kamena fontana. Nadam se da će do ljeta sve biti gotovo - objasnio je novi vlasnik planove da secesijskom perivoju vrati stari sjaj.
Kerum: 'Bit ću jači i bolji nego što sam bio'
Kerum je krajem prošle godine završio u zatvoru na splitskim Bilicama zbog niza prometnih prekršaja. Nakon što je 12. prosinca 2025. izazvao lakšu prometnu nesreću i napustio mjesto događaja, utvrđeno je da je vozio bez važeće vozačke dozvole, koja mu je prethodno oduzeta. Zbog toga mu je izrečena zatvorska kazna od 15 dana.
Po izlasku iz zatvora, Kerum je održao poduži monolog, zahvalivši cimerima iz ćelije i osoblju, te poručio kako je njegova kazna "pokazatelj da su u Hrvatskoj, našoj lijepoj državi, svi jednako tretirani". Čini se da ga ovo iskustvo nije promijenilo, jer je samouvjereno najavio da će biti "jači i bolji nego što je bio".
