Sjećate se Guele? Menadžer na sudu: Prenio je prava na tvrtku Marija Mamića. To je bio uvjet

Suđenje braći Mamić i optuženom Damiru Vrbanoviću nastavljeno je na Županijskom sudu u Osijeku saslušanjem svjedoka Sidiropolousa Lefterisa iz Grčke, bivšeg menadžera nogometaša Franka Mange Guele.

Ispitan je na okolnost transfera toga igrača u Dinamo.

"To je bilo prije 20 godina pa se ne sjećam baš svih detalja. Guelin transfer bio je na početku moje karijere kao agenta i to je bio jedan od prvih transfera koje sam obavio. Guela je tada bio jedan od najboljih igrača grčke lige, bio je veoma mlad, realno, tržišno je tada vrijedio dosta, oko 2-3 milijuna eura. Razgovarao sam tada s dosta klubova. Kontaktirao me je menadžer iz Njemačke prezimena Zelić, koji mi je rekao da Guelu žele dva kluba, jedan iz Njemačke i Dinamo Zagreb. Kao kontakt za Dinamo dao mi je broj Marija Mamića. U siječnju 2007. godine započeli smo pregovore o transferu Guele. Ugovor je potpisan sredinom te godine", kazao je Lefteris dodajuć kako u to vrijeme nije imao menadžersku licencu FIFA-e, ali se u to vrijeme moglo tako zastupati igrače u Grčkoj.

"Nisam imao službeni ugovor s Guelom, ali svi su znali da je on moj igrač, što je bila javna informacija. Guela je ugovorom imao prava imidža i prenio ih je na tvrtku Marija Mamića Real Sport Management. To je bio uvjet za nastavak pregovora o transferu. Nije mi rekao o kojem se iznosu radi niti znam koliko je i da li je Guela to dobio. Mario Mamić mi je poslao predložak ugovora i tražio je da ga Guela potpiše. To je također bio preduvjet za transfer" kazao je Lefteris rekavši kako je Guela u vrijeme prelaska u Dinamo bio slobodan igrač.

Izabrao je Dinamo jer je smatrao da u tom klubu ima dobru šansu biti prodan dalje.

Svjedok je rekao kako je dobio redovnu naknadu kao menadžer.

U nastavku suđenja predsjednik sudskog vijeća Davor Mitrović izvijestio je kako će se ovo postojeće suđenje protiv Damira Vrbanovića u aferi Dinamo 2 spojiti s ponovljenim sudskim postupkom koji se mora provesti protiv njega, obzirom da je 2022. godine Vrhovni sud ukinuo presudu koja mu je izrečena pred osječkim sudom u prvom postupku protiv Zdravka i Zorana Mamića te Ivana Pernara Naime, još je 2016. godine podignuta optužnica protiv braće Mamić, Ivana Pernara te Damira Vrbanovića, kao bivšeg Dinamovog direktora, za zlouporabu položaja i ovlasti, zlouporabu povjerenja u gospodarskom poslovanju, te pomaganje u tim djelima, čime je Dinamo oštećen za oko 116 milijuna kuna. To je suđenje poznato kao afera Dinamo 1. Suđenje je vođeno na Županijskom sudu u Osijeku, a kojom prilikom je Zdravko Mamić više puta istaknuo da mu sude korumpirani suci, iz čega se kasnije izrodila i poznata afera sa kompromitiranim sucima u Osijeku. Vrbanović je na kraju tog sudskog spora nepravomoćno osuđen na tri godine zatvora, dok su braća Mamić pobjegla u BiH kako bi izbjegli svoju kaznu. Zdravko je tada dobio 6 i pol godina zatvora, a Zoran 4 godine i 11 mjeseci.

Upravo zbog te afere, a i podignute optužnice protiv korumpiranih osječkih sudaca, Vrbanović se žalio Vrhovnom sudu smatrajući da mu suđenje nije bilo pravično. A upravo to je i ustanovio Vrhovni sud koji je 2022. godine poništio presudu i suđenje vratio na početak zbog povrede prava na nepristrano suđenje, a i stoga što je utvrđeno da on nije sudjelovao u podmićivanju sudaca. Ustavni sud je u rješenju odluke tražio da se sudski proces protiv Vrbanovića ponovi pred posve novim sudskim vijećem.

Kako je već dugo Damir Vrbanović jedini optuženih iz afere Dinamo 2 koji sjedi u sudnici Županijskog suda u Osijeku, jer su se svi ostali u tom postupku ili nagodili s USKOK-om ili pobjegli u BiH (braća Mamić), sud je odlučio da se ponovljeni postupak protiv njega spaja s postojećim, obzirom da su svjedoci i vještaci u oba postupka isti i već saslušani. Stoga su u USKOK-u predložili da se samo pročitaju iskazi već saslušanih svjedoka i vještaka, no Vrbanovićev odvjetnik po službenoj dužnosti se tome usprotivio.

"Suđenje kreće iz početka pred novim sudskim vijećem pa obrana smatra da se mogu pročitati neki iskaz svjedoka, ali tražimo da se neki ponovo saslušaju, među njima i Dejan Lovren, Vlatka Peras, Darko Cvitković, Nikky Arthur Vuksan, Mirko Barišić, Ivan Smoje i još nekoliko njih" kazao je Vrbanovićev odvjetnik no, USKOK je ustrajao u protivljenju.

"U prvom suđenju vijeće nije dobro ocijenilo čitav kontekst događaja jer su neke moje činjenice bile zanemarene. Radi se o 15 svjedoka, ne o odugovlačenju postupka, a oni mogu dati bolja objašnjenja o spornim aneksima zbog kojih se mene tereti. Prethodno vijeće imalo je krivu percepciju o ocjeni aneksa ugovora jer to daje drugu sliku o svemu" rekao je Vrbanović.