Sjećate se kralja žira koji je lani digao milijune? Opet otkupljuju žir, ali evo zašto je ispao iz igre

Hrvatske šume opet su objavile otkup žira, ali je puno novosti u odnosu na prošlu godinu. Lani je samo jedna tvrtka uspjela uprihodovati od Šuma čak 3,5 milijuna eura, a bila je u vlasništvu Zijada Pezerovića iz Gunje, koji je zbog toga prozvan "kralj žira". Ove godine nema posla niti za jednu tvrtku i obrt, nego samo za pojedince koji se prijave za odlazak u šumu i skupljanje žira, odgovorili su nam iz Hrvatskih šuma.

I količina koju Hrvatske šume žele prikupiti je neusporedivo manja, tek 500.000 kilograma, dok su lani prikupljali 2,9 milijuna kilograma žira hrasta lužnjaka i gotovo 93.000 kilograma hrasta kitnjaka. I cijena je niža. Lani su kilogram kitnjaka plaćali 3,3 eura bruto, lužnjaka tri eura bruto, a ove godine su to spustili na 2,7 eura za kitnjak i 2,5 eura za hrast. Od te cijene se odbijaju porez i doprinosi za skupljača.

Prošla godina je, dakle, bila jedinstvena za zaradu na žiru i Pezerović je to iskoristio. Tad smo otkrili da državna tvrtka posluje s njim iako je pod optužnicom Državnog odvjetništva za utaju poreza i izvlačenje novca. Država njega i poslovnog partnera u optužnici traži da uplate u proračun 1,5 milijuna eura štete. Inkriminirani poslovi su također povezani s tvrtkama preko kojih su prodavali žir, ali su one sad ugašene. Ugašene su i tvrtke paravani preko kojih su izdavali fiktivne fakture i preko kojih su, po optužnici, izvlačili novac. Suđenje za to mu danas traje, a on je ove godine prodao svoju tvrtku i gradi novu nekretninu u Istri. Ta je s dozvolama, a lani smo otkrili da s bratom ima bespravno sagrađenu vilu. Bio je tad "kralj žira" i vijećnik u općini Drenovci, predsjednik županijskog Vijeća nacionalne manjine Bošnjaka, a vlasti iz BiH su naknadno otkrile i da je prije 20 godina pobjegao iz zatvora sa služenja kazne.

- Ove godine, s obzirom na to da je lani prikupljena sva potrebna količina žira hrasta lužnjaka i unesena na površine koje će se sljedećih godina pomlađivati, a zadovoljene su i potrebe naših rasadnika te je proizveden dovoljan broj hrastovih sadnica. Potreba je puno manja, oko 500.000 kilograma. Prognoziran je vrlo slab urod žira i cijena je nešto niža, ali i dalje vrlo stimulativna za potencijalne sakupljače - odgovorili su nam iz Hrvatskih šuma na upit zašto su spustili cijenu.

Kažu da je zbog manjih potreba odlučeno kako će žir ove godine skupljati samo fizičke osobe, a ne i tvrtke. Objašnjavaju da su lani tražili i rekordne količine jer je osam godina urod bio slab ili nikakav, a lani je napokon rodio visokokvalitetan žir.

Pezerović je imao zanimljiv "poslovni model". Nekoliko radnika njegove tvrtke nije moglo skupiti stotine tona žira, ali ga je otkupljivao. Kako nam je ispričao jedan čovjek koji je u svemu sudjelovao, mnogi u osiromašenoj Slavoniji nisu htjeli predavati žir direktno Šumama jer onda moraju čekati novac, a i od cijene se odbijaju porez i doprinosi. Osim toga, taj prihod im ulazi u cenzus i izgubili bi pravo na socijalne pomoći. Pa je Pezerović masovno otkupljivao od njih žir po nižim cijenama u gotovini, pa ga onda plasirao Šumama. Za skupljanje žira treba imati licencu koju je njegova tvrtka imala iako je jasno da njezini radnici nisu skupili predani žir. Hrvatskim šumama to nije bilo važno. Nakon objave naših tekstova, Pezerovića je posjetio i Državni inspektorat te utvrdio niz nepravilnosti.