Tomislav Meštrović je vlasnik trenutno najpoznatije parcele na Drveniku Velom. Na njoj se nalazi vila koja se iznajmljuje po cijeni od 300 do 750 eura po noćenju, a u oglasima se uz vilu reklamira i "privatna plaža".

On je također jedan od aktera prošlotjednog incidenta u kojemu su sudjelovale, redom: splitska spisateljica Tonka Alujević, njena prijateljica, gnjevne Čehinje, Tomislav Meštrović, hrvatska policija i glas ljutitog muškarca koji se na mobitelu predstavio kao vlasnik plaže te psovao i tjerao Splićanku s iste te " njegove privatne plaže". Ne možemo potvrditi da glas pripada Meštroviću jer nam Meštrović kaže da ne zna o kojem glasu i pozivu se radi.

Ali zato možemo potvrditi da Meštrović radi za državu. Preciznije, za Ministarstvo poljoprivrede. Zaposlenik je u Upravi šumarstva, lovstva i drvne industrije, u Službi za planiranje u šumama privatnih šumoposjednika.

Podsjetimo kako se odvijao incident. Tonka Alujević i njena prijateljica došle su se okupati na Drvenik Veli.

- Zatim su se pojavile neke Čehinje i htjele nas potjerati. Nisam htjela komunicirati s njima, a jedna od njih je došla i udarila me mobitelom u glavu. Rekla mi je da se maknem i vikala da je ovo privatna plaža. Prijateljica je htjela reagirati, ali rekla sam joj da samo snima. Na to je ona zvala njega i vidjeli ste što je bilo dalje - prepričava nam Tonka.

"Aj stavi me u medije"

A dalje je bio razgovor između Tonke i "vlasnika" plaže koji ju je vulgarno pokušao potjerati. Snimka razgovora obišla je Hrvatsku i susjedne zemlje.

- Gospođe, gospođe, kako ste došli do plaže? Pješke?

- Ja sam novinarka, znate li hrvatske zakone? Želite li završiti u medijima?

- Ajde stavite me u medije, ajde stavite me! Ali prvo odite u katastar pa pogledajte da je to moja plaža privatna. Jedna crta nema pomorskog dobra. Makni mi se s plaže, je*at ću ti majku! Stavi me u medije! Aj stavi me u medije! Je*o ti Bog mater! Stavi me u medije, je*o ti pas majku u pi*ku!

Kupačicama je tada pozvana i policija, koja je morala doći brodom na Drvenik i koja je utvrdila da Tonka i prijateljica nisu učinile nikakav prekršaj. Policiju je pozvao Meštrović, kako nam je sam potvrdio, jer je smatrao da su kupačice prešle preko njegovog privatnog posjeda. Policija je, doduše, objavila da je njihov dolazak zatražen jer su "na Drveniku Velikom dvije nepoznate ženske osobe ušle u zatvoreno dvorište i ne žele izaći van".

Meštrović, kako smo rekli, ne priznaje da je njegov glas na snimci.

- Ne bih davao nikakve izjave, ne znam zašto me zovete. Ne znam je li to moj zvuk. Ne znam kakav poziv. Ne razumijem uopće o čemu pričate - kazao nam je tada Meštrović.

Što kažu iz Ministarstva?

U međuvremenu, dobili smo informaciju da gospodin radi za Ministarstvo poljoprivrede. Upitali smo ih je li Meštrović njihov zaposlenik te priložili adresu na kojoj je prijavljen. Dodali smo i adresu i broj katastarske čestice parcele na Drveniku. Iz Ministarstva su nam odgovorili da je Tomislav Meštrović njihov zaposlenik u gore navedenoj službi, a što se tiče adrese, pozvali su se na GDPR, rekavši da se radi o osobnom podatku. U tom slučaju prevladava interes pojedinca, a ne interes javnosti, poručili su.

S obzirom na to da je Tomislav Meštrović prilično uobičajeno ime i prezime, poslali smo im novi upit, u kojemu smo ih direktno upitali imaju li saznanja da je njihov zaposlenik Tomislav Meštrović ista osoba iz serije članaka koje su objavili praktički svi mediji u Hrvatskoj. Priložili smo i jedan naš članak. Zanimalo nas je jesu li poduzeli kakve mjere, ako kod njih radi gospodin Meštrović i ako imaju takvih saznanja.

- Državni službenik Tomislav Meštrović jest djelatnik Ministarstva poljoprivrede, a na istoga kao djelatnika nikada nije bilo pritužbi kako na njegov rad tako niti na njegovo ponašanje tijekom obavljanja službene dužnosti - poručili su nam iz Ministarstva i dodali sljedeće:

"Ukoliko su, sukladno vašim navodima, određeni propisi prekršeni i ukoliko je došlo do intervencije policije, nadležne institucije će provesti potrebne postupke."

Javili smo se i gospodinu Meštroviću koji nam je kratko potvrdio da radi za Ministarstvo, iako nam to u ranijim razgovorima nije htio potvrditi ni demantirati. Nije bio zainteresiran za daljnje komentare.

Plaža nije privatna

Otok Drvenik Veli će uskoro posjetiti inspekcija. Odnosno, obaviještena je nadležna Lučka kapetanija, koja bi trebala obaviti inspekcijski nadzor pomorskog dobra.

Ponovimo još jednom, da ne bi bilo zabune: Plaža nije privatna.

- Plaža je po zakonu pomorsko dobro. Nema šanse da je itko uzme, sve što je šest metara od crte vode prema kopnu je pomorsko dobro i ono je opće dobro. To nije čak ni javno dobro, tu nema vlasništva. I upravo zbog toga, nitko se ne može upisati u zemljišne knjige kao vlasnik. Nema šanse da itko zapojasa i ne da pristup pomorskom dobru - kažu nam iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i rezolutno odbijaju ideju da netko svojata pomorsko dobro.