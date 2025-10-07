Sjekao je, krao i prodavao tijela mrtvaca s medicine na Harvaru. Sud: 'Sveučilište je odgovorno!'

Sveučilište Harvard mogu tužiti obitelji koje tvrde da nije dostojanstveno postupalo s tijelima koje su donirale medicinskom fakultetu i čije je dijelove bivši upravitelj fakultetske mrtvačnice prodavao na crnom tržištu, odlučio je sud.

Vrhvni sud Massachusettsa ocijenio je da je prvostupanjski sudac pogriješio kada je odbacio tužbu kojom se traži odgovornost Harvarda za postupke Cedrica Lodgea koji je sjekao, krao i prodavao dijelove kadavera koji su se trebali koristiti u znanstvene svrhe.

Sudac Scott Kafker je rekao da su tužitelji dokazali da Harvard nije postupao u dobroj vjeri dopuštajući da "strašne i nedostojantvene aktivnosti traju godinama".

- Sveučilište je moralo osigurati dostojanstveno postupanje i čuvanje doniranih ljudskih ostataka i u tom je pogledu strašno zakazao, što je Harvard i priznao - napisao je Kafker.

Medicinski fakultet Harvarda je u priopćenju naveo da su Lodgeova nedjela bila "suprotna standardima i vrijednostima Harvarda, njegovih anatomskih donatora te očekivanjima obitelji".

Lodge čeka izricanje kazne nakon što je u svibnju priznao krivnju.

Tužitelji kažu da je svoju kriminalnu shemu počeo 2018., kradući dijelove kadavera uključujući glave, mozgove, kožu i organe i prevozeći ih iz Harvardove mrtvačnice u svoju kuću u Goffstownu u New Hampshireu, gdje su ih on i njegova žena prodavali.

Tužbu protiv Harvarda podnijelo je 47 članova obitelji osoba čija su tijela poklonili medicinskom fakultetu tvrdeći da je sveučilište nije ništa poduzelo u vezi Lodgeovih nedjela sve dok nije optužen 2023.