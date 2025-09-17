Obavijesti

Show

Komentari 0
PONOVNO U ŠKOLSKIM KLUPAMA

Jessica Chastain (48) upisala je Harvard: Idem se boriti protiv političara i osvojiti čitavi svijet

Piše Marinela Mesar,
Čitanje članka: 2 min
Jessica Chastain (48) upisala je Harvard: Idem se boriti protiv političara i osvojiti čitavi svijet
2
Foto: BRIAN SNYDER

Jessica ne želi postati političarka, već želi 'biti protiv njih' i uživati ​​u učenju novih stvari

Jessica Chastain (48) otkrila je razlog njezina povratka u školske klupe. Naime, glumica poznata po ulozi u 'Zero Dark Thirty' nedavno je gostovala u emisiji 'Late Night with Seth Meyers', u kojoj je govorila o svojoj odluci da upiše Harvard i stekne magisterij iz javne uprave. Iako bi mnogi pomislili da se želi zakoračiti u politiku, Chastain je odmah u razgovoru s voditeljem Sethom Meyersom razjasnila pravi motiv.

OD KLUPE DO SLAVE FOTO Znate li koje su škole završile naše poznate zvijezde? Evo čime bi se danas bavili....
FOTO Znate li koje su škole završile naše poznate zvijezde? Evo čime bi se danas bavili....

- U ovom programu sudjeluju ljudi iz cijelog svijeta. I znate puno...Puno je budućih političara. Trenutno je tamo puno političara iz svojih zemalja. Nisam tamo da bih bila političarka. Tamo sam da se borim protiv političara - otkrila je Jessica. 

Chastain je također otvoreno podijelila koliko joj znači obrazovanje.

- Prva sam osoba u obitelji koja je išla na fakultet. I veći dio svog života mislila sam, znate, to je ciklus vaše obitelji. Mislila sam da nisam baš pametna i nisam mislila da je škola za mene. I jednostavno je obožavam - priznala je Chastain.

94th Academy Awards - Oscars Show - Hollywood
Foto: BRIAN SNYDER

Progovorila je i o tome kako njezine kolege reagiraju na prisutnost dobitnice Oscara u razredu.

- Mislim, prvog dana bilo je nekoliko selfija i slično. Bilo je slatko, ali nitko nije ništa rekao - rekla je Jessica.

- Bilo je nekih zabavnih trenutaka nastavila je. Bila sam na satu [kvantitativnih metoda] i moja kolegica je tako draga. Bila je iz Indije. Razgovarale smo, i to je bilo kao drugi tjedan škole. I rekla je: 'Rečeno mi je da si glumica. Znam da si vrlo važna glumica.' Ja sam rekla: 'Pa hvala' - nastavila je glumica. 

JESSICA CHASTAIN Američka glumica objavila je snimke s putovanja u Ukrajinu: Iskustvo mi je promijenilo život
Američka glumica objavila je snimke s putovanja u Ukrajinu: Iskustvo mi je promijenilo život

Inače, Chastain je prvotno najavila svoju odluku o studiju na Harvardu u srpnju, a nedavno je u emisiji 'The Tonight Show Starling Jimmy Fallon' otkrila da joj je cilj bio upisati 'najseksi' diplomu ikad.

- Samo sam htjela naučiti nove stvari. I znate što? Moj omiljeni predmet na kraju su bile kvantitativne metode, što je poput statistike. A na Juilliardu, znate, mi nikad...Kao kazališni štreberi nikad nismo imali priliku učiti takve stvari. Dakle, ja sam tajni štreber. Palim se na, recimo, grafove raspršenja i, recimo, krivulje zvona - priznala je Jessica, dodavši u šali da joj je ambicija nakon diplome 'preuzeti svijet'. 

Foto: Instagram/

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Halid Bešlić i dalje je u bolnici, čeka dan kada će moći odmarati u svojoj novoj kući u Hrvatskoj
OAZA MIRA I SREĆE

Halid Bešlić i dalje je u bolnici, čeka dan kada će moći odmarati u svojoj novoj kući u Hrvatskoj

Dobre vijesti stižu za obožavatelje legendarnog pjevača Halida Bešlića (71). Terapija mu pomaže i doktori već planiraju da ga uskoro puste na kratki otpust iz bolnice. Njegov menadžer kaže da pjevač ni u bolničkoj sobi ne gubi vedrinu. Kad ga sestre zamole, on zapjeva, baš kao da je na pozornici. Razmišlja i o novom albumu
FOTO Minea ima dvije profesije, a ljubav krije kao zmija noge
DANAS SLAVI 48. ROĐENDAN

FOTO Minea ima dvije profesije, a ljubav krije kao zmija noge

Renata Končić Minea jedno je od onih imena koje publika voli već desetljećima. Prvo kao pjevačicu s nizom hitova koji se i danas pjevaju na feštama, a posljednjih godina i kao TV lice koje unosi vedrinu i toplinu u domove gledatelja
Pronađi bikini: Bujna starleta plijenila je poglede na plaži
OPREZ, VRUĆE!

Pronađi bikini: Bujna starleta plijenila je poglede na plaži

Starleta koju je britanska javnost zapamtila po sudjelovanju u Big Brotheru, za kupanje s prijateljicom odabrala je bikini koji se 'uvukao' u njene obline

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025