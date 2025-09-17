Jessica Chastain (48) upisala je Harvard: Idem se boriti protiv političara i osvojiti čitavi svijet

Jessica Chastain (48) otkrila je razlog njezina povratka u školske klupe. Naime, glumica poznata po ulozi u 'Zero Dark Thirty' nedavno je gostovala u emisiji 'Late Night with Seth Meyers', u kojoj je govorila o svojoj odluci da upiše Harvard i stekne magisterij iz javne uprave. Iako bi mnogi pomislili da se želi zakoračiti u politiku, Chastain je odmah u razgovoru s voditeljem Sethom Meyersom razjasnila pravi motiv.

- U ovom programu sudjeluju ljudi iz cijelog svijeta. I znate puno...Puno je budućih političara. Trenutno je tamo puno političara iz svojih zemalja. Nisam tamo da bih bila političarka. Tamo sam da se borim protiv političara - otkrila je Jessica.

Chastain je također otvoreno podijelila koliko joj znači obrazovanje.

- Prva sam osoba u obitelji koja je išla na fakultet. I veći dio svog života mislila sam, znate, to je ciklus vaše obitelji. Mislila sam da nisam baš pametna i nisam mislila da je škola za mene. I jednostavno je obožavam - priznala je Chastain.

Foto: BRIAN SNYDER

Progovorila je i o tome kako njezine kolege reagiraju na prisutnost dobitnice Oscara u razredu.

- Mislim, prvog dana bilo je nekoliko selfija i slično. Bilo je slatko, ali nitko nije ništa rekao - rekla je Jessica.

- Bilo je nekih zabavnih trenutaka nastavila je. Bila sam na satu [kvantitativnih metoda] i moja kolegica je tako draga. Bila je iz Indije. Razgovarale smo, i to je bilo kao drugi tjedan škole. I rekla je: 'Rečeno mi je da si glumica. Znam da si vrlo važna glumica.' Ja sam rekla: 'Pa hvala' - nastavila je glumica.

Inače, Chastain je prvotno najavila svoju odluku o studiju na Harvardu u srpnju, a nedavno je u emisiji 'The Tonight Show Starling Jimmy Fallon' otkrila da joj je cilj bio upisati 'najseksi' diplomu ikad.

- Samo sam htjela naučiti nove stvari. I znate što? Moj omiljeni predmet na kraju su bile kvantitativne metode, što je poput statistike. A na Juilliardu, znate, mi nikad...Kao kazališni štreberi nikad nismo imali priliku učiti takve stvari. Dakle, ja sam tajni štreber. Palim se na, recimo, grafove raspršenja i, recimo, krivulje zvona - priznala je Jessica, dodavši u šali da joj je ambicija nakon diplome 'preuzeti svijet'.

Foto: Instagram/