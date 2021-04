Iločke policajce sjekirom je jučer napao muškarac (50) kad su došli na intervenciju zbog nasilja u obitelji. Otvorivši policiji vrata, muškarac je odmah pokazao da je nasilno raspoložen jer je odmah zamahnuo prema njima sjekirom u nameri da ih ozlijedi.

Kako su policajci uspjeli izmaknuti udarcu, muškarac je potom nasrnuo na njihov službeni automobil kojega je oštetio, a onda i bacio sjekiru prema glavi jednog od policajaca koji se, opet, uspio izmaknuti. Vidjevši da agresivac ne reagira na njihova upozorenja da se smiri, ali i da je on očigledno u psihičkom rastrojstvu, policajci su pozvali u pomoć kolege kako bi na siguran način obuzdali muškarca.

Morali su upotrijebiti silu jer se opirao uhićenju, ali je na kraju priveden u službene prostorije policije. No, kako je on i u policiji bio agresivan i odbijao suradnju pozvana je hitna medicinska pomoć koja ga je, uz sigurnosnu asistenciju policije, pregledala. Doktor je odlučio kako muškarac treba biti zbrinut u bolnici. Tijekom prijevoza do bolnice i tu je 50-togodišnjak uspio ozlijediti policajca koji je poslan sa Hitnom kako bi eventualno spriječio nove agresivne ispade Iločanina.

Policija je priopćila kako će se nad njim provesti kriminalističko istraživanje nakon završenog liječenja.