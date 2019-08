Sjekirom udarao mačku: Protiv njega podnijeli kaznene prijave

Varaždinski policajci sumnjiče 33-godišnjaka za kazneno djelo ubijanje i mučenje životinje. On je 21. kolovoza oko 19 sati u Optujskoj ulici u Varaždinu hladnim oružjem udario mačku po tijelu, a zatim je automobilom odvezao na obližnji poljski put, gdje mačka nije pronađena. Nesretna životinja je ozlijeđena, a ozljede nisu okvalificirane, izvijestili su iz PU varaždinske.

Cijeli slučaj policiji je prijavila predsjednica Udruge za zaštitu životinja "Spas", Gordana Lacko koja nam je ispričala da je zaposlenik jedne varaždinske pizzerije u Optujskoj ulici sjekirom udario mačku, a potom je stavio u auto i odvezao u nepoznato.

- Nazvao nas je čovjek i rekao da je s prozora svojeg stana vidio kako zaposlenik pizzerije na parkiralištu sjekirom ubija mačku. Odmah smo to prijavili policiji koja je brzo reagirala i izašla na mjesto događaja. Nazvala sam u pizzeriju i tražila čovjeka koji je to učinio i on mi je mrtav hladan rekao, da, ja sam to učinio. Činilo mi se da ne osjeća ama baš nikakvo kajanje. Jedino mu je važno bilo da to ne dospije u javnost zbog njegove djece - rekla nam je Gordana Lacko.

Objasnila je, da je navodno riječ o sivo tigrastoj maci koja je povremeno dolazila u pizzeriju, a djelatnici bi je hranili. Također je rekla, da je u automobilu kojim je prevozio macu bilo krvi, o čemu su posvjedočili i zaposlenici pizzerije.

- Osim što će policija protiv njega podnijeti kaznenu prijavu, i mi ćemo to učiniti kao Udruga - rekla je predsjednica Lacko. Policija mačku nije našla na mjestu gdje ju je ostavio osumnjičeni, pa se pretpostavlja da mačka ipak nije uginula, već je onako ozlijeđena negdje otišla.