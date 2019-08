'Ubio je mačića, to je gnjusno! Više ne radi u mom restoranu'

Podsjećamo, Hrvatsku je šokirao slučaj pizza majstora koji je na parkiralištu ispred jednog varaždinskog restorana 21. kolovoza sjekirom ubio mačića.

Slučaj je prijavljen policiji, a protiv počinitelja je kaznenu prijavu najavila i varaždinska udruga za zaštitu životinja - 'Spas'.

Vlasnik varaždinskog restorana otpustio je svog zaposlenika, a nakon svega se javnosti obratio putem Facebooka.

- Kao prvo, imam potrebu ispričat se za zločin koji nisam počinio niti sam bio prisutan kada se dogodio, i tu potrebu imam baš ja koji kod kuće živim s maltezerom od 4 kile koji svaku večer spava na nogama moga djeteta.

- Kao drugo, želio bih se ispričati što nisam znao prepoznati da u svom "Raju" imam metastaze koje me u bilo kojem trenutku mogu uništiti. Da, ispričavam se što nisam znao da imam rak.

- Kao treće, htio bih reći da sam danas doživio ogromno razočaranje u ljudski rod što zbog svojih zaposlenika što zbog vas koji ste nas osipali komentarima punim mržnje tako da sam od danas još više zavolio životinje.

- Poanta ove moje objave je ta da u ime mojeg obrta osuđujem ovaj nemili događaj i da mi je bitno samo to da je moj obraz i obraz moga obrta u potpunosti čist, a sad dali ću i dalje raditi ili ne, to ću sam odlućiti kroz nekoliko dana kada se malo u meni smiri to razočaranje i slegnu emocije.. Ps: volite i dalje životinje više nego ljude, od njih ćete doživjet daleko manja razočaranja nego u ljudskog roda, stoji u objavi na Facebooku.

Reakcije u komentarima na status su podijeljene: neki su vlasniku dali podršku, a drugi mu ukazuju da je zaposleniku dao otkaz tek kada je sve procurilo u javnost.