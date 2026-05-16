Sjever Hrvatske dobiva novu turističku destinaciju: 'Privlači sve veći broj posjetitelja!'

Kalnička gora kod Križevaca, uz oko 200 kilometara planinarskih staza i bogatu povijesnu baštinu, privlači sve veći broj posjetitelja, pa je cilj lokalnih vlasti Kalnik dodatno profilirati kao jednu od novih kontinentalnih turističkih destinacija sjeverne Hrvatske.

Kalnik je poznat po Starom gradu Veliki Kalnik, srednjovjekovnoj utvrdi koja dominira kalničkim gorjem, a povjesničari i arheolozi ističu kako je taj dio Prigorja kontinuirano naseljen još od prapovijesti. Kroz povijest su njime upravljali brojni plemićki rodovi i vladari, među kojima se spominju Bela IV., Anžuvinci, Celjski i Korvini.

Posebna vrijednost Kalničke gore je svježi zrak, očuvana flora i fauna te lokalna poljoprivredna proizvodnja, koja se sve više povezuje s turističkom ponudom kroz domaću gastronomiju.

"Kalnik ima sve predispozicije da ga se snažnije profilira kao jednu od novih kontinentalnih turističkih destinacija sjeverne Hrvatske, pri čemu razvoj valja temeljiti na spoju prirodne baštine, povijesti, rekreacije i lokalne gastronomije", rekao je Hini koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić.

Kalnik je jedan od tri najvažnija prirodna lokaliteta u županiji, uz rijeku Dravu i Đurđevačke pijeske. Stoga Golubić najavljuje izradu master plana razvoja Kalnika, kojim bi se definirali ključni projekti i smjer razvoja turizma, a već ovog ljeta u planu su organizirani glazbeno-scenski programi uz podršku županijske turističke zajednice.

Istodobno se, kaže župan, radi na povećanju sigurnosti pristupa Starom gradu Veliki Kalnik, budući da je postojeća staza prema utvrdi ocijenjena opasnom i neuređenom. U tijeku su razgovori s konzervatorima o uređenju pristupnih puteva i budućoj obnovi tvrđave.

Planovi razvoja uključuju rješavanje infrastrukturnih problema poput vodoopskrbe na području planinarskog doma Planinarac, dok bi budući planovi trebali objediniti prijedloge lokalne zajednice, turističkih dionika i stručnjaka kroz javne rasprave i prezentacije. Cilj je izraditi dugoročan plan razvoja Kalnika za idućih deset do petnaest godina, ističe Golubić.

Načelnik Općine Kalnik Dorian Kešer kaže kako vikendom bilježe oko tisuću posjeta, ponajviše planinara i rekreativaca koji okrijepu nalaze u Planinarcu, a nada se da će s vremenom i najavljenim ulaganjima broj posjeta rasti.

Dejan Pernjak sa Sveučilišta Sjever smatra da Kalnik treba promatrati kao prostor iznimne povijesne i krajobrazne vrijednosti koji danas ponovno dobiva priliku za razvoj i veću prepoznatljivost.

O važnosti očuvanja brojnih manje poznatih fortifikacijskih lokaliteta, poput Mihalja i Malog Kalnika, koji svjedoče o bogatoj obrambenoj i društvenoj povijesti toga prostora, bilo je govora i na nedavno održanom znanstvenom skupu „Kalnik jučer, danas, sutra“.

Kalnik je, rečeno je, poznat i po gotičko-baroknoj crkvi svetog Brcka, zaštitnika Kalnika, čije freske predstavljaju važan dio kulturne i umjetničke baštine toga kraja.

Povjesničar umjetnosti Zdenko Balog kaže da feske nisu samo dekorativni detalji, nego elementi koji govore o društvenom statusu, identitetu, kulturnoj pripadnosti i vremenu nastanka pojedinih slojeva oslika.

Istaknuo je kako promjene u krojevima, rukavima, plaštevima, pokrivalima za glavu i drugim detaljima mogu pomoći u dataciji oslika, osobito ondje gdje pisani izvori nisu dovoljni.

Moda je time prikazana kao alat za povijesnu interpretaciju, usporediv s drugim izvorima, ali uz vlastita ograničenja, rekao je Balog.