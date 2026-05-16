Obavijesti

News

Komentari 0
POSTAJE HIT

Sjever Hrvatske dobiva novu turističku destinaciju: 'Privlači sve veći broj posjetitelja!'

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Sjever Hrvatske dobiva novu turističku destinaciju: 'Privlači sve veći broj posjetitelja!'
Foto: canva ilustracija

Planovi razvoja uključuju rješavanje infrastrukturnih problema poput vodoopskrbe na području planinarskog doma Planinarac...

Kalnička gora kod Križevaca, uz oko 200 kilometara planinarskih staza i bogatu povijesnu baštinu, privlači sve veći broj posjetitelja, pa je cilj lokalnih vlasti Kalnik dodatno profilirati kao jednu od novih kontinentalnih turističkih destinacija sjeverne Hrvatske.

Kalnik je poznat po Starom gradu Veliki Kalnik, srednjovjekovnoj utvrdi koja dominira kalničkim gorjem, a povjesničari i arheolozi ističu kako je taj dio Prigorja kontinuirano naseljen još od prapovijesti. Kroz povijest su njime upravljali brojni plemićki rodovi i vladari, među kojima se spominju Bela IV., Anžuvinci, Celjski i Korvini.

Posebna vrijednost Kalničke gore je svježi zrak, očuvana flora i fauna te lokalna poljoprivredna proizvodnja, koja se sve više povezuje s turističkom ponudom kroz domaću gastronomiju.

"Kalnik ima sve predispozicije da ga se snažnije profilira kao jednu od novih kontinentalnih turističkih destinacija sjeverne Hrvatske, pri čemu razvoj valja temeljiti na spoju prirodne baštine, povijesti, rekreacije i lokalne gastronomije", rekao je Hini koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić.

Kalnik je jedan od tri najvažnija prirodna lokaliteta u županiji, uz rijeku Dravu i Đurđevačke pijeske. Stoga Golubić najavljuje izradu master plana razvoja Kalnika, kojim bi se definirali ključni projekti i smjer razvoja turizma, a već ovog ljeta u planu su organizirani glazbeno-scenski programi uz podršku županijske turističke zajednice.

Istodobno se, kaže župan, radi na povećanju sigurnosti pristupa Starom gradu Veliki Kalnik, budući da je postojeća staza prema utvrdi ocijenjena opasnom i neuređenom. U tijeku su razgovori s konzervatorima o uređenju pristupnih puteva i budućoj obnovi tvrđave.

Planovi razvoja uključuju rješavanje infrastrukturnih problema poput vodoopskrbe na području planinarskog doma Planinarac, dok bi budući planovi trebali objediniti prijedloge lokalne zajednice, turističkih dionika i stručnjaka kroz javne rasprave i prezentacije. Cilj je izraditi dugoročan plan razvoja Kalnika za idućih deset do petnaest godina, ističe Golubić.

JEDINSTVENO ISKUSTVO Novi turistički hit: Jeste li ikada ronili između tektonskih ploča?
Novi turistički hit: Jeste li ikada ronili između tektonskih ploča?

Načelnik Općine Kalnik Dorian Kešer kaže kako vikendom bilježe oko tisuću posjeta, ponajviše planinara i rekreativaca koji okrijepu nalaze u Planinarcu, a nada se da će s vremenom i najavljenim ulaganjima broj posjeta rasti.

Dejan Pernjak sa Sveučilišta Sjever smatra da Kalnik treba promatrati kao prostor iznimne povijesne i krajobrazne vrijednosti koji danas ponovno dobiva priliku za razvoj i veću prepoznatljivost. 

O važnosti očuvanja brojnih manje poznatih fortifikacijskih lokaliteta, poput Mihalja i Malog Kalnika, koji svjedoče o bogatoj obrambenoj i društvenoj povijesti toga prostora, bilo je govora i na nedavno održanom znanstvenom skupu „Kalnik jučer, danas, sutra“.

Kalnik je, rečeno je, poznat i po gotičko-baroknoj crkvi svetog Brcka, zaštitnika Kalnika, čije freske predstavljaju važan dio kulturne i umjetničke baštine toga kraja. 

Povjesničar umjetnosti Zdenko Balog kaže da feske nisu samo dekorativni detalji, nego elementi koji govore o društvenom statusu, identitetu, kulturnoj pripadnosti i vremenu nastanka pojedinih slojeva oslika.

Istaknuo je kako promjene u krojevima, rukavima, plaštevima, pokrivalima za glavu i drugim detaljima mogu pomoći u dataciji oslika, osobito ondje gdje pisani izvori nisu dovoljni.

Moda je time prikazana kao alat za povijesnu interpretaciju, usporediv s drugim izvorima, ali uz vlastita ograničenja, rekao je Balog.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Od utorka stižu nove cijene goriva! Evo koliko ćemo plaćati
NEŠTO PADA, NEŠTO RASTE...

Od utorka stižu nove cijene goriva! Evo koliko ćemo plaćati

Plavi dizel najviše 'pada'. Njegova nova cijena trebala bi iznositi 1,14 eura po litri, što je pojeftinjenje od osam centi.
FOTO Ovo je mjesto strave u Zagrebu: 'Čuli smo vrištanje! Napadač je poslije nešto vikao'
SUSJEDI U ŠOKU

FOTO Ovo je mjesto strave u Zagrebu: 'Čuli smo vrištanje! Napadač je poslije nešto vikao'

Policija je u petak ujutro 'okupirala' Livadićevu ulicu u Zagrebu. Stanare jedne zgrade zatekli su šokantni prizori, stubište je bilo puno krvi, kako neslužbeno doznaju 24sata, sukobila su se dva strana državljana koja su nedavno uselila u podrumski stan. "Čuli smo glasno vrištanje", kazala nam je jedna šokirana susjeda.
UŽAS U ZAGREBU Stubište puno krvi, stanari otkrili stravičan prizor: Nožem napao cimera!
POČINITELJ UHIĆEN

UŽAS U ZAGREBU Stubište puno krvi, stanari otkrili stravičan prizor: Nožem napao cimera!

Kako neslužbeno doznaju 24sata, došlo je do sukoba stranih državljana koji su živjeli u podrumskom stanu. Navodno je tijekom sukoba korišten nož.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026