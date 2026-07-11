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OŠTRA RETORIKA

Sjeverna Koreja osudila NATO summit zbog jačanja vojnih blokova: 'Žele rat i sukob'

Piše HINA,
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Sjeverna Koreja osudila NATO summit zbog jačanja vojnih blokova: 'Žele rat i sukob'
Foto: KCNA/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL
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Pjongjang je optužio čelnike NATO-a da sjevernokorejsko korištenje legitimnih suverenih prava prikazuju kao prijetnju

Sjeverna Koreja u subotu je osudila Sjedinjene Države i njihove saveznike zbog, kako je kazala, jačanja vojnih blokova i ubrzavanja u naoružanju nakon NATO-ova samita održanog ovaj tjedan te pozvala Zapad da usmjeri napore na ograničavanje vlastitog nuklearnog oružja. 

Pjongjang je optužio čelnike NATO-a da sjevernokorejsko korištenje legitimnih suverenih prava prikazuju kao prijetnju, objavilo je ministarstvo vanjskih poslova, a prenio državni medij KCNA.

Savez je pokazao snažniju predanost međublokovskoj konfrontaciji kroz povećanu potrošnju na oružje i bliskiju vojnu suradnju sa saveznicima u azijsko-pacifičkoj regiji, priopćilo je ministarstvo.

Na samitu NATO-a održanom u utorak u Turskoj dužnosnici su najavili više od 50 milijarda dolara za vojne nabavke i industrijske sporazume, dok se europski saveznici suočavaju s kontinuiranim pritiskom američkog predsjednika Donalda Trumpa da preuzmu veći dio obrambenog tereta saveza.

Predsjednik Južne Koreje Lee Jae Myung na marginama samita je kazao kako se nada da će Seul proširiti suradnju sa saveznicima NATO-a u istraživanju i razvoju, što se odnosi i na najsuvremenije tehnologije, kao i u proizvodnji sustava naoružanja.

Sjeverna Koreja je rekla kako je samit pokazao da je NATO tijelo usmjereno na rat i sukob, koje slijedi, kako tvrdi Pjongjang, isključivo geopolitičke interese na štetu mira i sigurnosti u Europi i azijsko-pacifičkoj regiji.

Pjongjang smatra da je pritisak Zapada, koji se odnosi na odustajanje od nuklearnog oružja nepovratno prekinut i tvrdi kako umjesto toga vjeruje da bi se napori za denuklearizacijom najprije trebali fokusirati na nastojanja Južne Koreje i Japana da teže vlastitom nuklearnom oružju pod zaštitom SAD-a, kao i na nuklearne ambicije članica NATO-a koje sudjeluju u sporazumima o podjeli nuklearnog oružja saveza, stoji u priopćenju ministarstva.

Rečeno je da će Sjeverna Koreja štititi svoj suverenitet i sigurnosne interese, kao i regionalni mir odgovornim korištenjem svojih suverenih prava.

KCNA je u petak objavila da je Sjeverna Koreja odlučila poduzeti mjere koje će omogućiti jačanje nuklearnih snaga "kvantitativno i kvalitativno", dok vođa Kim Jong Un poziva na modernizaciju vojske.

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