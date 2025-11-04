Obavijesti

KIM YONG NAM

Sjeverna Koreja: Umro bivši ceremonijalni šef države

Foto: MARCO BELLO/REUTERS

Kim Yong Nam, dugogodišnji diplomat i bivši počasni šef države Sjeverne Koreje, koji je jedini izvan dinastije Kim obnašao tu funkciju, preminuo je u 97. godini života

Izvijestili su u utorak sjevernokorejski državni mediji. Prema navodima agencije, sjevernokorejski čelnik Kim Jong Un rano u utorak posjetio je njegov odar kako bi odao počast i izrazio sućut. Kim Yong Nam bio je jedina osoba izvan dinastije Kim koja je obnašala dužnost nominalnog šefa države, a od 1998. do umirovljenja 2019. bio je jedno od najprepoznatljivijih lica sjevernokorejske diplomacije. Iako je njegova uloga bila uglavnom ceremonijalna, predstavljao je zemlju u važnim međunarodnim prilikama, uključujući posjet Južnoj Koreji na Zimskim olimpijskim igrama 2018., gdje se sastao s tadašnjim južnokorejskim predsjednikom Moon Jae-inom.

"Unatoč tome što je u kasnijem dijelu karijere imao protokolarnu ulogu, Kim Yong Nam imao je znatan utjecaj kroz pokroviteljske veze sa sjevernokorejskim diplomatima i osobljem u vanjskoj službi", izjavio je Michael Madden, stručnjak za sjevernokorejsko vodstvo iz američkog Stimson centra.

Rođen 1928., Kim Yong Nam obnašao je vodeće dužnosti u Ministarstvu vanjskih poslova i pomogao oblikovati sjevernokorejsku diplomaciju pod vodstvom osnivača države Kim Il Sunga. Kasnije je preuzeo važnu ulogu u vanjskoj politici i predstavljao zemlju tijekom vladavine Kim Jong Ila, navode iz agencije.

ŽELE PREGOVORE Takaichi traži susret s Kim Jong Unom zbog otetih Japanaca
Takaichi traži susret s Kim Jong Unom zbog otetih Japanaca

"Bio je jedini poznati visoki sjevernokorejski dužnosnik kojega Kim Il Sung ni Kim Jong Il nikada nisu kaznili, smijenili ni poslali na niži položaj", dodao je Madden.

Državna agencija KCNA objavila je da će za Kim Yong Nama biti održana državna sahrana.

