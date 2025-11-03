Takaichi traži susret s Kim Jong Unom zbog otetih Japanaca

"Kako bih izgradila novi i plodonosan odnos između Japana i Sjeverne Koreje, odlučna sam osobno se sastati s predsjednikom Kim Jong Unom", rekla je Takaichi na sastanku u Tokiju o pitanju otmica.

Dala je do znanja da je "Sjevernoj Koreji već prenijela" svoju "želju za organiziranjem tog sastanka".

"Upotrijebit ću sva potrebna sredstva kako bih riješila ovo pitanje, jer su u pitanju životi tih žrtava i naš nacionalni suverenitet", dodala je Sanae Takaichi, uvjeravajući da je pitanje otmica "prioritet" njezine vlade.

Japanski čelnici već više od 20 godina nastoje pokrenuti izravne pregovore sa Sjevernom Korejom o tom pitanju, ali bezuspješno.

Sjeverna Koreja je 2002. godine priznala da je poslala agente da otmu 13 Japanaca tijekom 1970-ih i 1980-ih kako bi svoje špijune obučili japanskom jeziku i kulturi.

No, Japan službeno potvrđuje otmicu 17 svojih državljana, ali vjeruje da je taj broj još veći.

Godine 2002. i 2004. tadašnji premijer Junichiro Koizumi otputovao je u Pjongjang kako bi se sastao sa svojim kolegom Kim Jong Ilom, ocem Kim Jong Una, i pregovarao o povratku petero svojih sunarodnjaka. Sjeverna Koreja tvrdila je da je ostalih osam umrlo.

Shigeru Ishiba, prethodnik sadašnje premijerke Takaichi, predložio je stvaranje ureda za vezu u Tokiju i Pjongjangu kako bi se unaprijedilo to pitanje, ali to se nikada nije provelo u djelo.

Japan je u nekoliko navrata ugostio američke predsjednike koji su se sastali s obiteljima otetih, poput Donalda Trumpa prošli tjedan tijekom posjete Tokiju u okviru njegove azijske turneje.