Skalicki: Nema potrebe za gomilanjem zaliha gnojiva!

Na hrvatskom tržištu umjetnog gnojiva nema razloga za stvaranje privatnih zaliha, poručio je član Uprave Petrokemije Miroslav Skalicki u Dnevniku HRT-a.

- Apsolutno nema mjesta za takvu kupovinu što se tiče pozicije Petrokemije, ali i ako se gleda šire tržište. Od početka srpnja 2025. kontinuirano radimo uz dva kratka prekida na 90 posto kapaciteta. Hrvatsko tržište iznosi oko pola milijuna tona gnojiva, a Petrokemija drži 50-55 posto udjela u tržištu. Od početka 2026. do sredine ožujka na tržište smo isporučili oko 100 tisuća tona gnojiva. Do kraja šestog mjeseca planiramo isporučiti još toliko, ali ako tržište bude zahtijevalo više, vjerojatno ćemo moći isporučiti još - rekao je Miroslav Skalicki.

Govoreći o rizicima na svjetskom tržištu, posebno je istaknuo ulogu plina u proizvodnji gnojiva.

- Rizik postoji. Kod uree nije problem sirovine, govorimo o finalnom proizvodu. Petrokemija s time nema problem. Nama je ključno da ima plina. Ako plina ima - a petrokemija je najveći pojedinačni potrošač plina u Hrvatskoj - možemo normalno proizvoditi. Bitno je naglasiti da mi 70 posto plina koristimo kao sirovinu za proizvodnju amonijaka iz kojeg dalje proizvodimo gnojiva. Cijena je problem, 30 posto koristimo kao energent. Danas je cijena 55 eura za MW/h. Petrokemija to mora ugraditi u cijenu gnojiva - izjavio je.

Govoreći o rizicima na svjetskom tržištu, posebno je istaknuo ulogu plina u proizvodnji gnojiva.

- Rizik postoji. Kod uree nije problem sirovine, govorimo o finalnom proizvodu. Petrokemija s time nema problem. Nama je ključno da ima plina. Ako plina ima - a petrokemija je najveći pojedinačni potrošač plina u Hrvatskoj - možemo normalno proizvoditi. Bitno je naglasiti da mi 70 posto plina koristimo kao sirovinu za proizvodnju amonijaka iz kojeg dalje proizvodimo gnojiva. Cijena je problem, 30 posto koristimo kao energent. Danas je cijena 55 eura za MW/h. Petrokemija to mora ugraditi u cijenu gnojiva - ustvrdio je.

Skalicki je ocijenio da opskrba gnojivom ove godine ne bi trebala biti ugrožena.

- Gnojiva bi trebalo biti. Međutim, u Iranu su dva velika postrojenja za proizvodnju uree, kao i jedno u Kataru. To sve sada stoji. Ako situacija potraje, može doći do problema u opskrbi, ali tek sljedeće godine. Što se tiče sigurnosti opskrbe ove godine, tu nema problema - dodao je.

