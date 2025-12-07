Skandal u Španjolskoj: Opasni virus procurio je iz laboratorija? 'Moramo znati što se dogodilo'

Španjolske vlasti koje istražuju izbijanje afričke svinjske kuge u Kataloniji razmatraju mogućnost da je bolest možda procurila iz istraživačkog postrojenja te se usredotočuju na pet obližnjih laboratorija kao potencijalne izvore, piše Guardian.

Trinaest slučajeva bolesti potvrđeno je među divljim svinjama na području izvan Barcelone od 28. studenoga, zbog čega se Španjolska užurbano trudi suzbiti izbijanje prije nego što postane ozbiljna prijetnja njezinoj industriji izvoza svinjskog mesa, vrijednoj 8,8 milijardi eura godišnje.

Foto: Nacho Doce

Regionalne vlasti isprva su vjerovale da je bolest možda počela kružiti nakon što je divlja svinja pojela kontaminiranu hranu donesenu izvan Španjolske, možda u obliku sendviča s mesom koji je odbacio vozač teretnog vozila.

Drukčiji soj nego u Hrvatskoj

No španjolsko ministarstvo poljoprivrede otvorilo je novu liniju istrage nakon što je zaključilo da soj virusa pronađen u uginulim divljim svinjama u Kataloniji nije isti kao onaj za koji se izvještava da kruži u drugim državama članicama EU-a. Prema jednom izvješću, sporni je soj sličan onome otkrivenom u Gruziji 2007. godine.

„Otkrivanje virusa sličnog onome koji je kružio u Gruziji stoga ne isključuje mogućnost da njegovo podrijetlo leži u biološkom postrojenju za ograničavanje (containment),” priopćilo je ministarstvo u petak.

Foto: Nacho Doce

„Svojstvo virusa ‘Georgia 2007’ jest da je to ‘referentni’ virus koji se često koristi u eksperimentalnim infekcijama u postrojenjima s biološkim ograničenjem kako bi se proučio virus ili procijenila djelotvornost cjepiva koja su trenutačno u razvoju. Izvješće sugerira da virus možda nije potekao od životinja ili životinjskih proizvoda iz bilo koje od zemalja u kojima je infekcija trenutačno prisutna.”

Predsjednik Katalonije, Salvador Illa, rekao je u subotu da je naložio katalonskom agrarno-prehrambenom istraživačkom institutu da provede reviziju pet objekata unutar 20 km od mjesta izbijanja koji rade s virusom afričke svinjske kuge.

„Regionalna vlada ne isključuje nijednu mogućnost kada je riječ o podrijetlu izbijanja afričke svinjske kuge, ali nijednu ni ne potvrđuje,” rekao je. „Sve hipoteze ostaju otvorene. Prije svega, moramo znati što se dogodilo.” Ministarstvo poljoprivrede potvrdilo je 13 slučajeva virusa – svi uginule divlje svinje pronađene unutar 6 km od početnog žarišta. Priopćilo je da su analizirani leševi još 37 divljih životinja pronađenih u zoni te da su svi bili negativni na svinjsku kugu.

Stručnjaci poslani na 39 farmi svinja unutar radijusa od 20 km zahvaćenog područja nisu pronašli nikakav trag bolesti kod životinja tamo. Više od 100 pripadnika španjolske vojne jedinice za izvanredne situacije također je raspoređeno u područje kako bi radili zajedno s policijom i rendžerima za divlje životinje.