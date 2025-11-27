Obavijesti

News

Komentari 0
MINISTARSTVO POTVRDILO

U BiH novi slučajevi afričke svinjske kuge mjestima uz granicu s Hrvatskom i Srbijom

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
U BiH novi slučajevi afričke svinjske kuge mjestima uz granicu s Hrvatskom i Srbijom
Reportaža sa Banije gdje se pojavila afrička svinjska kuga | Foto: Igor Soban/PIXSELL (ilustrativna fotografija)

U krugu od najmanje tri kilometra od žarišta uspostavljen je nadzor, dok je ugroženo područje prošireno na najmanje 10 kilometara

U naseljenim mjestima u općinama Šamac i Zvornik u Bosni i Hercegovini, koja se nalaze uz granicu s Hrvatskom i Srbijom, potvrđeni su novi slučajevi afričke svinjske kuge, izvijestilo je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.

Prema informacijama tog ministarstva, zaraza je potvrđena u Obudovcu u općini Šamac i u četiri naselja u Zvorniku. 

POTVRDIO MINISTAR Ukinuli zone zaštite od afričke svinjske kuge: 'Svinjokolje su dopuštene, moraju se najaviti'
Ukinuli zone zaštite od afričke svinjske kuge: 'Svinjokolje su dopuštene, moraju se najaviti'

Ministarstvo je izdalo rješenja za svako od žarišta te su određene mjere za suzbijanje i sprečavanje daljnjeg širenja bolesti. To podrazumijeva uklanjanje zaraženih i uginulih životinja. 

U krugu od najmanje tri kilometra od žarišta uspostavljen je nadzor, dok je ugroženo područje prošireno na najmanje 10 kilometara. 

Od početka godine u Republici Srpskoj zabilježeno je 27 žarišta afričke svinjske kuge, a do sada je eutanazirano 185 svinja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Uskok se oglasio o mega aferi, uhićen šef inspektorata Mikulić. Čistka u državnim tvrtkama
DETALJI MEGA AFERE

Uskok se oglasio o mega aferi, uhićen šef inspektorata Mikulić. Čistka u državnim tvrtkama

Razlog je velika afera sa zakapanjem otpada u kojoj su početkom godine uhićene osobe povezane s bračnim parom Šincek. Uz Mikulića se tereti još tri osobe. Sve radnje po uhidbenom nalogu traju još od jutros....
Nezaposlenog oca šestero djece osudili jer je po Petrinji vozio drva koja je dobio. Evo što kažu
STIGLA PRESUDA

Nezaposlenog oca šestero djece osudili jer je po Petrinji vozio drva koja je dobio. Evo što kažu

Muškarac, koji inače prima dječji doplatak te socijalnu pomoć u iznosu od 890 eura, tvrdio je da je pomagao prijatelju kojem se kuća srušila u potresu...
Stručnjak: Za rušenje nebodera Vjesnika bit će potrebne na stotine kilograma eksploziva
JOŠ SE NE ZNA DATUM

Stručnjak: Za rušenje nebodera Vjesnika bit će potrebne na stotine kilograma eksploziva

Profesor Dobrilović, koji je u srijedu bio na terenu, za Hinu je potvrdio da će se rušenje obaviti za nekoliko tjedana

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025