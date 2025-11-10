SKANDAL! Igrači Suhopolja slavili uz ustašku pjesmu! A prije nje su treštale - cajke

Igrači četvrtoligaša NK Suhopolja u nedjelju su slavili protiv NK Borova 2-0. Pobjedom su se pohvalili i na društvenim mrežama. Objavljene su snimke slavlja. Prvo su se čule cajke, a onda ustaška budnica 'Evo zore, evo dana', koja slavi koljače. Na snimkama se vidi kako je jedan mladić poveo pjesmu koja je puštena preko razglasa, a ostali su se pridružili.

Nazvali smo predsjednika NK Suhopolja koji je ujedno i trener.

- Bio sam kratko tamo, a onda sam otišao. Ne znam što se poslije događalo - kazao je za 24sata Damir Pemper.

Kratko je kazao da nije vidio snimke te da nema komentara.

Nakon našeg poziva predsjedniku kluba snimke su obrisane sa službenih stranica kluba.