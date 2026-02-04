Obavijesti

A, HTJELI BI GRENLAND

Skandal na vojnoj vježbi. Finci rasturili Amerikance. Morali im popuštati jer su bili poniženi

Piše Filip Sulimanec,
Foto: Norwegian Armed Forces

Zapovjednici vježbe morali su zamoliti finske pričuvnike, najspremnije arktičke ratnike  koji su u ratnim igrama glumili osvajače, da malo popuste prema Amerikancima

Admiral

Donald Trump je početkom 2026. pošteno uzdrmao transatlantsko savezništvo željom da prisvoji Grenland. Američki predsjednik je opsesiju arktičkim otokom pravdao opasnošću ruske i kineske mornarice koje navodno tamo kruže.

Prije ponovljenih Trumpovih teritorijalnih pretenzija održala se vojna vježba Joint Viking. Jedan vojni izvor otkrio je za The Times da su se američke postrojbe mučile.

Zapovjednici vježbe morali su zamoliti finske pričuvnike, najspremnije arktičke ratnike  koji su u ratnim igrama glumili osvajače, da malo popuste prema Amerikancima.

 - Fincima je rečeno da prestanu pobjeđivati Amerikance jer je to za njih bilo neugodno i demoralizirajuće - rekao je vojni izvor.

SAD je također ovisan o Finskoj kada je riječ o najboljoj tehnologiji ledolomaca.
„Europljani imaju savoir-faire“, rekao je vojni izvor. „Ako Trump želi braniti regiju, ide pogrešnim putem jer antagonizira svoje arktičke saveznike.“

General Sir James Everard, bivši zamjenik vrhovnog zapovjednika savezničkih snaga u Europi, izjavio je:
„Mislim da je ‘prijetnja’ pogrešna riječ. Ne postoji neposredna vojna prijetnja, ali Grenland je bogat mineralima. Svi žele dio kolača, pa postoje dugoročni sigurnosni i komercijalni rizici kojima se treba upravljati. NATO ima dobru strategiju raspoređivanja snaga koja se po potrebi može proširiti, ali potrebno je dogovoriti ulogu i svrhu.“

