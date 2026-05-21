SKANDAL TRESE SRBIJU Otkopana bačva s tijelom, uhićen bivši Vučićev savjetnik

Beogradsko Više javno tužiteljstvo (VJT) priopćilo je u srijedu da je na području Inđije otkopana bačva u kojoj bi, kako se vjeruje, mogli biti posmrtni ostaci muškarca ubijenog nedavno u jednom beogradskom restoranu, nakon čega je uhićen šef beogradske policije i nekadašnji savjetnik Aleksandra Vučića.

Načelnik Policijske uprave Beograda Veselin Milić uhićen je 15. svibnja i sud mu je odredio 30 dana pritvora. Osumnjičen je da je počinio više kaznenih djela kako bi prikrio pokušaj ubojstva u beogradskom restoranu i onemogućio rasvjetljavanje okolnosti nestanka Aleksandra Nešovića Baje 12. svibnja, kojeg mediji dovode u vezu s jednim od beogradskih zločinačkih klanova.

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić je u subotu, dan nakon uhićenja svog nekadašnjeg savjetnika Milića, izjavio da je to "izuzetno težak slučaj" za državu i najavio donošenje zakona i sankcioniranje dužnosnika policije i vojske koji štite kriminalce.

Prema današnjem priopćenju VJT-a, u bačvi koja je otkopana na teritoriju općine Inđija, između Beograda i Novog Sada, u nazočnosti javnih tužitelja, policije i forenzičara, nađeno je tijelo za koje se vjeruje da bi mogli biti posmrtni ostaci nestalog "A. N. za kojim se tragalo".

Njegov nestanak prijavljen je 13. svibnja, a prema prikupljenim dokazima proizlazi da je "na podmukao način" ubijen prethodne večeri.

Po nalogu VJT-a, na Institutu za sudsku medicinu u Beogradu bit će obavljena obdukcija i DNK vještačenje.

Ranije danas tužiteljstvo je priopćilo da se u tom slučaju istraga vodi protiv ukupno 10 osoba. Među uhićenima su i četiri policajaca, a svi su osumnjičeni za različita kaznena djela u vezi s teškim ubojstvom.

Na čelu beogradske policije uhićeni Veselin Milić bio je u razdoblju od 2013. do 2018., kada je postavljen na dužnost savjetnika srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića za borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala, a u to vrijeme bio je i pomoćnik ravnatelja policije.

Koncem 2020. ponovno je, rješenjem tadašnjeg ministra unutarnjih poslova Aleksandra Vulina, postavljen za šefa beogradske policije, da bi nakon otkrivanja afere, hitno smijenjen 15. svibnja.

Javnosti su se u međuvremenu obratili samo Vučić i ravnatelj policije Dragan Vasiljević, ali ne i ministar unutarnjih poslova i prvi potpredsjednik vlade Ivica Dačić.

Na Dačićevo upadljivo izbjegavanje da se pojavi u javnosti, dok se vrh resora suočava s jednom najvećih afera u novijoj povijesti, ukazala je i parlamentarna oporba, zahtijevajući da i Dačić i ravnatelj policije Vasiljević podnesu ostavke ili budu smijenjeni s dužnosti.

Dačićeva Socijalistička partija Srbije dugogodišnji je i najveći koalicijski partner vladajuće Srpske napredne stranke.

