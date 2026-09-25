SKANDAL Turčin zaključao curu u WC u Zagrebu: 'Guranje ruke u gaćice sucu nije bludna radnja'

Odvjetnik Vlaho Hrdalo oštro je reagirao na oslobađajuću presudu Općinskog kaznenog suda u Zagrebu kojom je 24-godišnji državljanin Turske oslobođen optužbe za bludne radnje nad mladom ženom u zagrebačkom noćnom klubu Bunker. Posebno problematičnim smatra obrazloženje prema kojemu namjera zadiranja u spolni integritet nije dovoljna za postojanje kaznenog djela. Hrdalo je presudu na LinkedInu nazvao "antikanonom", izrazom kojim opisuje sudsku odluku za koju smatra da je toliko pogrešna da bi se mogla proučavati kao primjer loše sudske prakse.

"Jedna takva stiže nam s naših sudova", napisao je Hrdalo, osvrćući se na zaključak zagrebačkog suda da opisano ponašanje ne predstavlja kazneno djelo bludnih radnji.

Prema optužnici, 24-godišnjak je sredinom srpnja u noćnom klubu Bunker prišao mladoj ženi, nakon čega ju je, prema navodima tužiteljstva, povukao u kabinu muškog toaleta i zaključao vrata. Djevojka je, prema iskazu, pružala otpor, a muškarac se počeo skidati. Navela je i da joj je u jednom trenutku stavio ruku u donje rublje, iako mu je rekla da to ne radi, piše Jutarnji list.

Događaj su vidjeli i drugi ljudi u klubu. Jedna je svjedokinja primijetila da muškarac povlači djevojku prema toaletu i o tome obavijestila zaštitara. Zaštitar je potom došao do zaključane kabine. Prema njegovu iskazu, iznutra je čuo plač i vrištanje, otvorio vrata i muškarca izgurao iz zahoda. Djevojka je, prema njegovu svjedočenju, nakon toga bila uplakana.

Optuženi je sve negirao i tvrdio da je odnos bio dobrovoljan. Na suđenju je pregledana i snimka videonadzora na kojoj se vidi njihova ranija komunikacija, dodirivanje i ljubljenje. Sud je zaključio da je djevojka u tom dijelu događaja aktivno sudjelovala, dok se kasnije udaljila iz prostora koji nije bio pokriven kamerama.

Upravo je pitanje sadržaja optužnice bilo jedno od ključnih za oslobađajuću presudu. Tužiteljstvo je navelo da je optuženi imao "nakanu zadiranja u spolni integritet" žrtve. Sud je ocijenio da je takva formulacija preširoka, neprecizna i nedovoljno određena te zaključio da opisano djelo, na način na koji je navedeno u optužnici, nije kazneno djelo.

Hrdalo, međutim, smatra da je upravo takvo obrazloženje pravno problematično. Posebno ističe dio presude u kojem se, prema njegovu tumačenju, navodi da radnje nisu poduzete s ciljem zadovoljenja spolnog nagona, nego "u nakani zadiranja u spolni integritet".

Odvjetnik pritom podsjeća na ranije stajalište Vrhovnog suda prema kojemu usmjerenost počinitelja na zadovoljenje spolne pohote nije nužan element kaznenih djela iz članka 152. do 155. Kaznenog zakona.

Vrhovni sud je u ranijoj odluci, koju citira Hrdalo, naveo da bi u suprotnom različiti oblici seksualnog zlostavljanja u kojima počinitelj nije usmjeren na zadovoljavanje vlastite spolne pohote, nego primjerice na poniženje ili iživljavanje nad žrtvom, mogli ostati nekažnjeni.

Sud problematizirao i ponašanje djevojke

Hrdalo posebno izdvaja i dio obrazloženja presude u kojem je sud razmatrao ranije ponašanje djevojke.

Na snimci nadzornih kamera vidi se da su se djevojka i optuženi ranije dodirivali i ljubili. Sud je, prema obrazloženju koje prenosi Jutarnji list, uzeo u obzir i činjenicu da je bila pod utjecajem alkohola te da se dijela događaja nije sjećala.

Sudac je pritom problematizirao i trenutak u kojem je djevojka rekla da ne želi da je muškarac dodiruje.

U obrazloženju se postavlja pitanje je li optuženi bio svjestan njezina protivljenja ili je do određenog trenutka bio "ohrabren time što se oštećena blisko prema njemu ponašala", odnosno time što ga je ranije dodirivala i ljubila.

Hrdalo takav pristup smatra posebno spornim.

"To što je optuženik napravio za sud nije sporno, ali kako se žrtva ne sjeća je li ju dirao za stražnjicu, sud zaključuje da mnoge od okolnosti iz činjeničnog opisa pomoću provjerenih dokaza nije moguće dokazati", napisao je odvjetnik.

Dodao je i ironičan komentar: "Častim cijeli sud ulaznicama za predstavu Prima Facie." Riječ je o predstavi autorice Suzie Miller koja prati odvjetnicu za kazneno pravo koja tijekom vlastitog iskustva kao žrtva seksualnog nasilja počinje preispitivati način na koji pravosudni sustav pristupa žrtvama i njihovim iskazima.

Sud: optužnica nije dovoljno precizno opisala kazneno djelo

Prema dostupnom obrazloženju, oslobađanje nije temeljeno samo na tome što se djevojka dijela događaja nije sjećala. Sud je zaključio da već sam činjenični opis iz optužnice nije sadržavao dovoljno precizno opisane elemente kaznenog djela.

Zato sud, kako proizlazi iz obrazloženja, nije smatrao potrebnim konačno razriješiti ni pitanje trenutka u kojem se djevojka usprotivila pojedinoj radnji. Ključnim je ocijenio manjkavost činjeničnog opisa optužnice.

S druge strane, Hrdalo upozorava da je formulacija o "zadiranja u spolni integritet" uobičajena i da se pojavljuje i u osuđujućim presudama za ista kaznena djela. Kao argument navodi upravo ranije stajalište Vrhovnog suda.

Oslobađajuća presuda tako je otvorila pitanje kako se u kaznenim postupcima moraju opisati konkretne radnje i namjera počinitelja, ali i koliko ranije dobrovoljno ponašanje osobe može biti relevantno za procjenu njezina protivljenja kasnijim radnjama.

Za sada je 24-godišnji državljanin Turske oslobođen optužbe.