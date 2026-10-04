Skandal u Albaniji: U javnost su 'procurile' erotske snimke žena iz javnog života i redatelja

Veliki skandal potresa Albaniju nakon što su na društvenim mrežama procurile eksplicitne snimke poznatog skladatelja Adriana Hile i nekoliko poznatih žena iz javnog života. Policija je odmah pokrenula istragu, a otkriveno je da su snimke nastale skrivenom kamerom u njegovom glazbenom studiju. Žene na snimkama tvrde da nisu znale da ih se snima.

Skladatelj Adrian Hila našao se pod istragom nakon što su intimne snimke iz njegovog doma počele kružiti WhatsAppom i drugim platformama. Tiranska policija ga je ispitala zbog sumnje na nepošteno zadiranje u privatni život. Hila se brani tvrdnjom da je nadzorne kamere postavio isključivo zbog sigurnosti i straha od provale te da nije znao da se snimke negdje pohranjuju.

Istražitelji sumnjaju u njegovu verziju priče. Na jednoj od snimaka nepoznati muškarac navodno primjećuje kameru, a Hila ga uvjerava da je to samo alarmni sustav. Time je istražiteljima potvrdio da je bio svjestan prisutnosti uređaja za snimanje u prostoriji u kojoj je imao odnose.

Većina žena koje se pojavljuju na snimkama poznate su albanske umjetnice. Poznata pjevačica Eli Fara izjavila je policiji da nije imala pojma da je snimana i zatražila je pronalazak krivca. Trenutačno su najmanje dvije žene u izuzetno teškom psihičkom stanju zbog cijele situacije i ne mogu dati iskaz policiji.

Istraga je pokazala da su videi prvotno objavljeni na stranicama za odrasle prije više od godinu dana. Tek nedavno su se počeli masovno širiti putem mobilnih aplikacija. Vlasti sada pokušavaju otkriti tko je točno hakirao sustav i pustio snimke u javnost.

Cijelu priču prvi je u javnost iznio novinar Elton Tozaj, koji je zbog toga također morao dati iskaz. On tvrdi da je snimke dobio putem WhatsAppa i da ih nije on prvi distribuirao. Njegov je cilj bio samo izvijestiti javnost o zabrinjavajućem fenomenu neovlaštenog dijeljenja privatnih materijala, što je detaljno objasnio u svojoj pisanoj izjavi.

​- Spreman sam surađivati s policijom i svakim drugim nadležnim tijelom za potpuno rasvjetljavanje ovog slučaja i identifikaciju osoba koje su realizirale, objavile i distribuirale intimne materijale - stoji u Tozajevom iskazu.

*uz korištenje AI-ja