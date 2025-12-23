Protivnici krajnje desne stranke Alternativa za Njemačku (AfD) optužuju tu stranku da radi na razotkrivanju osjetljivih informacija o rutama za opskrbu oružjem i obrani od dronova u zemlji, a sve kako bi ih navodno proslijedila Rusiji. Sumnje su potaknute nizom parlamentarnih upita koji, prema kritičarima, zadiru duboko u pitanja nacionalne sigurnosti.

Zastupnik AfD-a u fokusu sumnji

Političar AfD-a Ringo Mühlmann pokazao je značajan interes za otkrivanje informacija za koje njegovi politički protivnici tvrde da bi mogle biti od velikog interesa ruskim obavještajnim službama. Kako navodi Politico, Mühlmann je, koristeći svoja prava kao zastupnik u parlamentu savezne zemlje Tirinške, gdje je AfD najjača stranka, više puta tražio od regionalnih vlasti da otkriju povjerljive detalje o temama kao što su lokalna obrana od dronova i transport oružja sa Zapada u Ukrajinu.

Jedno od Mühlmannovih pisanih zastupničkih pitanja iz rujna glasilo je: "Koje informacije pokrajinska vlada ima o opsegu vojnih tranzitnih transporta kroz Tirinšku od 2022. godine (razvrstano po godinama, vrsti transporta (cestovni, željeznički), broju tranzita i poznatim zaustavljanjima)?". Samo tijekom jednog dana u lipnju ove godine, Mühlmann, koji poriče da izvršava ruske naloge, podnio je osam upita vezanih uz dronove i kapacitete regionalne policije odgovorne za otkrivanje i obranu od bespilotnih letjelica koje se smatraju špijunskom prijetnjom.

"Koji su tehnički sustavi za obranu od dronova poznati tirinškoj policiji (npr. ometači, lanseri mreža, uređaji za elektromagnetski impuls) i u kojoj je mjeri testirana njihova upotrebljivost u provođenju zakona?", pitao je Mühlmann.

Politički protivnici: 'Rade po listi zadataka iz Kremlja'

Takva pitanja zastupnika AfD-a u državnom i saveznom parlamentu navela su njemačke zastupnike političkog centra da optuže predstavnike krajnje desne stranke da koriste svoje funkcije kako bi otkrili osjetljive informacije koje bi Moskva mogla iskoristiti u ratu protiv Ukrajine i za provođenje "hibridnog rata" protiv Europe.

​- Čovjek se ne može oteti dojmu da AfD tim upitima radi po listi zadataka koje joj je Kremlj dodijelio - rekao je njemačkom listu Handelsblatt ministar unutarnjih poslova Tirinške Georg Maier, član Socijaldemokratske partije Njemačke (SPD). On je situaciju komentirao i za Politico.

​- Ono što me pogodilo jest nevjerojatan interes za kritičnu infrastrukturu i sigurnosne organe ovdje u Tirinškoj, posebno za to kako se nose s hibridnim prijetnjama. Odjednom, geopolitička pitanja igraju ulogu u njihovim upitima, iako mi u parlamentu pokrajine Tirinške nismo odgovorni za vanjsku ili obrambenu politiku - kazao je Maier.

Lideri AfD-a često zauzimaju stavove koji idu u korist Kremlju, zalažući se za obnovu ekonomskih veza s Rusijom i uvoza plina, kao i za prekid isporuka oružja Ukrajini. Zastupnica Zelenih Irena Mihalič prošlog mjeseca nazvala je stranku "trojanskim konjem" ruskog predsjednika Vladimira Putina u Njemačkoj.

AfD odbacuje optužbe

Političari AfD-a negiraju navode da koriste svoju rastuću parlamentarnu moć, kako na nacionalnoj razini tako i u njemačkim saveznim zemljama, kako bi prosljeđivali osjetljive informacije Kremlju. Tino Chrupalla, jedan od nacionalnih lidera AfD-a, snažno se suprotstavio optužbama.

​- Građani imaju legitimne strahove zbog onoga što vide i doživljavaju na autocestama svake večeri. Sve su to legitimna pitanja od zastupnika koji je zabrinut i koji ozbiljno shvaća brige i potrebe građana. Vi iznosite insinuacije, što je prilično perfidno; optužujete nas za stvari koje nikada ne možete dokazati - rekao je Chrupalla u jednoj talk-show emisiji prošlog mjeseca.

I sam Mühlmann, bivši policajac, u razgovoru za Politico negirao je da radi po listi zadataka "u smjeru Rusije". Istaknuo je da ministri u vladi Tirinške, iako su dužni odgovoriti na svaki upit, nisu u obvezi otkriti osjetljive ili povjerljive informacije koje bi mogle ugroziti nacionalnu sigurnost.

​- Nije na meni da ograničim svoja pitanja, već je na ministru da pruži odgovore. Ako u nekom trenutku takav odgovor predstavlja opasnost ili dovede do špijunaže, onda špijunaža nije moja krivica, već ministrova, jer je otkrio informacije koje nije smio otkriti - poručio je Mühlmann.

Zabrinjavajuća statistika upita

Međutim, stručnjaci upozoravaju da problem nije samo u potencijalno opasnim odgovorima. Mark Hentschel, konzervativni zastupnik i predsjednik posebnog odbora njemačkog Bundestaga koji nadzire obavještajne službe, rekao je da ruske službe mogu dobiti korisne uvide i iz samog opsega i raznolikosti upita AfD-a.

Analiza tjednika Der Spiegel pokazala je da su zastupničke skupine AfD-a u njemačkim pokrajinskim parlamentima podnijele više od sedam tisuća pitanja vezanih za sigurnost od početka 2020. godine, više nego bilo koja druga stranka. Njihovi upiti čine gotovo trećinu svih sigurnosnih pitanja koja su postavile sve parlamentarne stranke zajedno. U Tirinškoj, gdje su državne obavještajne službe označile AfD kao ekstremističku skupinu, ta je stranka podnijela gotovo 70 posto (1.206 od 1.738) svih pitanja. U Bundestagu, zastupnička pitanja AfD-a čine više od 60 posto svih upita (636 od 1.052).

Dok AfD tvrdi da samo radi svoj posao i postavlja pitanja od interesa za građane, kritičari i sigurnosni stručnjaci upozoravaju da obrazac i sadržaj njihovih upita predstavljaju ozbiljnu prijetnju. Optužbe da djeluju kao produžena ruka Kremlja sve su glasnije, stavljajući njemačke institucije pred izazov kako se nositi s potencijalnim unutarnjim prijetnjama koje koriste demokratske mehanizme za, kako se sumnja, podrivanje nacionalne sigurnosti.