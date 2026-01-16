Obavijesti

News

Komentari 1
korupcije u zdravstvu

Skandal u BiH: Zastupnik i moćnik iz Mostara optuženi za namještanje milijunske nabave!

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Skandal u BiH: Zastupnik i moćnik iz Mostara optuženi za namještanje milijunske nabave!
Sarajevo: Sjednica Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Postupci javnih nabava zbog tih su malverzacija opetovano poništavani što je dovelo do višegodišnjeg odugovlačenja nabavke neophodne medicinske opreme

Admiral

Tužiteljstvo za borbu protiv organiziranog kriminala i korupcije Federacije BiH u petak je podignulo optužnicu protiv zastupnika u parlamentu BiH Denijala Tulumovića te još tri osobe među kojima je i Marko Tadić, vlasnik tvrtke iz Mostara specijalizirane za nabavku medicinske opreme.

Tulumović, koji je u Zastupnički dom parlamenta BiH izabran kao kandidat Stranke demokratske akcije (SDA), ranije je bio na čelu Kliničkog centra u Tuzli.

Kako se navodi u optužnici, on je iskoristio taj položaj da bi zajedno s Tadićem te Šefikom Husićem, pomoćnikom direktora tuzlanskog Kliničkog centra, od 2022. do 2025. godine nezakonito utjecao na postupak javne nabave medicinske opreme odnosno linearnog akceleratora vrijedne više od 8,5 milijuna konvertibilnih maraka (4,3 milijuna eura) favorizirajući Tadićevu tvrtku INEL-MED iz Mostara. 

NAJAVILI NIZ PROJEKATA Ministarstvo obećava zdravstvo iz 'snova'. Udruga se pita: 'Što je s uređajima, listama čekanja'
Ministarstvo obećava zdravstvo iz 'snova'. Udruga se pita: 'Što je s uređajima, listama čekanja'

Postupci javnih nabava zbog tih su malverzacija opetovano poništavani što je dovelo do višegodišnjeg odugovlačenja nabavke neophodne medicinske opreme.

"Zbog toga UKC Tuzla nije bila u mogućnosti pravovremeno osigurati kontinuitet radioterapijskog liječenja pa su onkološki pacijenti bili upućivani na liječenje u druge zdravstvene ustanove u Bosni i Hercegovini i inozemstvu uz produženje vremena čekanja na radioterapiju, čime je povećan zdravstveni rizik i ugrožen život pacijenata, kao i prouzročene dodatne financijske i psihosocijalne posljedice po pacijente i njihove obitelji", stoji u optužnici.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Hrvat se bori za život nakon strave u austrijskom tunelu: 'S Davorom sve mora biti u redu...'
OBITELJ STREPI

Hrvat se bori za život nakon strave u austrijskom tunelu: 'S Davorom sve mora biti u redu...'

U stravičnoj prometnoj nesreći u tunelu Brentenberg teško je ozlijeđen hrvatski državljanin Davor D., otac dvoje djece iz Bjelovara. Njegova obitelj nada se njegovu oporavku
Za vikend stiže nagli obrat i novi hladni val s minusima!
IZDAN METEOALARM

Za vikend stiže nagli obrat i novi hladni val s minusima!

U petak nas očekuje promjenjivo vrijeme s maglom i malo kiše, a vikend donosi hladnoću i mogući snijeg. Donosimo detaljnu vremensku prognozu za naredne dane...
Trener ministra Habijana bio je osuđen zbog nasilja nad curom. Ugostili su ga u ministarstvu
KAKVA JE TO PORUKA ŽRTVAMA NASILJA?

Trener ministra Habijana bio je osuđen zbog nasilja nad curom. Ugostili su ga u ministarstvu

Bivša djevojka javno je lani progovorila o zlostavljanju iz 2016. Nakon toga, bodybuilding savez ga je izbacio. Objavljuje fotke s ministrom, bio je gost na domjenku u Ministarstvu pravosuđa. Kaže: Rehabilitiran sam

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026