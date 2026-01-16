Skandal u BiH: Zastupnik i moćnik iz Mostara optuženi za namještanje milijunske nabave!

Tužiteljstvo za borbu protiv organiziranog kriminala i korupcije Federacije BiH u petak je podignulo optužnicu protiv zastupnika u parlamentu BiH Denijala Tulumovića te još tri osobe među kojima je i Marko Tadić, vlasnik tvrtke iz Mostara specijalizirane za nabavku medicinske opreme.

Tulumović, koji je u Zastupnički dom parlamenta BiH izabran kao kandidat Stranke demokratske akcije (SDA), ranije je bio na čelu Kliničkog centra u Tuzli.

Kako se navodi u optužnici, on je iskoristio taj položaj da bi zajedno s Tadićem te Šefikom Husićem, pomoćnikom direktora tuzlanskog Kliničkog centra, od 2022. do 2025. godine nezakonito utjecao na postupak javne nabave medicinske opreme odnosno linearnog akceleratora vrijedne više od 8,5 milijuna konvertibilnih maraka (4,3 milijuna eura) favorizirajući Tadićevu tvrtku INEL-MED iz Mostara.

Postupci javnih nabava zbog tih su malverzacija opetovano poništavani što je dovelo do višegodišnjeg odugovlačenja nabavke neophodne medicinske opreme.

"Zbog toga UKC Tuzla nije bila u mogućnosti pravovremeno osigurati kontinuitet radioterapijskog liječenja pa su onkološki pacijenti bili upućivani na liječenje u druge zdravstvene ustanove u Bosni i Hercegovini i inozemstvu uz produženje vremena čekanja na radioterapiju, čime je povećan zdravstveni rizik i ugrožen život pacijenata, kao i prouzročene dodatne financijske i psihosocijalne posljedice po pacijente i njihove obitelji", stoji u optužnici.