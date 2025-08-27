Skandal u Danskoj! Otkrili tri Trumpova špijuna. Radili plan kako pripojiti Grenland SAD-u

Amerikanci, povezani s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom i Bijelom kućom, pokušavaju se infiltrirati u Grenland. Riječ je o najmanje trojici Amerikanaca koji su, između ostalog, sastavili popis imena građana Grenlanda koji podržavaju planove Donalda Trumpa za preuzimanje Grenlanda, otkrile su danske obavještajne službe, doznaje DR. Obavještajci su raskrinkali mrežu u kojoj su bile najmanje tri osobe uključene u operacije. Objavili su i da znaju njihova imena te da su bliski predsjedniku Donaldu Trumpu, ali odlučili su da neće objaviti identitete kako bi zaštitili izvore. Zasad se ne zna jesu li radili po nalogu Bijele kuće ili samostalno.

Ministar vanjskih poslova Lars Løkke Rasmussen poručio je da je "neprihvatljiv svaki pokušaj miješanja u unutarnje poslove Kraljevine".

Jedan od muškaraca posjetio je Grenland kako bi prisustvovao tamošnjim sastancima te sastavio popis potencijalnih saveznika i protivnika Trumpovih planova za preuzimanje teritorija. Također je pozvao Grenlanđane da prijave slučajeve koji bi se mogli iskoristiti za prikazivanje Danske u lošem svjetlu u američkim medijima.

Druga dvojica muškaraca navodno su radili na izgradnji mreže kontakata s političarima, poslovnim osobama i čelnicima zajednice kako bi provodili Trumpove planove. Informacije je komentirala i parlamentarna zastupnica Aaja Chemnitz.

- Neprihvatljivo je da su se pokušali na takav način infiltrirati u grenlandsko društvo. Na Grenlandu je da sami odluče kakvu budućnost žele - poručila je.

Rasmussen je rekao da će se kasnije u srijedu održati sastanak s opozvanim otpravnikom poslova. On je trenutno najviši američki diplomat u Kopenhagenu, budući da veleposlanika nema. Istaknuo je kako je svrha sastanka jasno dati do znanja SAD-u da se, ako postoji službeno miješanje u politiku o Grenlandu, radi o kršenju međunarodnih pravila.

Slučaj je komentirao i lider Radikalne stranke, Martin Lidegaard.Smatra da se radi o ozbiljnoj i neugodnoj situaciji, pogotovo ako se pokaže da su radili po službenom nalogu.

- Teško je to dokazati, ali je također teško i ne sumnjati. To znači da ne možemo vjerovati američkoj administraciji. To je ozbiljan udarac za odnose između SAD-a i Danske, ali naravno i Grenlanda i SAD-a - rekao je Lidegaard.