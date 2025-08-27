Obavijesti

ŠIRILI UTJECAJ

Danski ministar vanjskih poslova naložio dolazak na razgovor američkom diplomatu

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Roni Rekomaa/REUTERS

Danska vlada vjeruje da su najmanje tri američka državljana povezana s Trumpovom administracijom bila uključena u tajne operacije širenja utjecaja na danskom teritoriju

Danski ministar vanjskih poslova naložio je dolazak na razgovor najvišem diplomatu u američkom veleposlanstvu u Kopenhagenu zbog izvješća da su američki državljani provodili operacije miješanja u unutarnja pitanja na Grenlandu, izvijestila je u srijedu javna televizija DR, pozivajući se na ministra.

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da želi da Sjedinjene Države preuzmu arktički otok bogat mineralima i strateški smješten iz razloga nacionalne i međunarodne sigurnosti te nije isključio upotrebu sile kako bi to učinio.

Danska vlada vjeruje da su najmanje tri američka državljana povezana s Trumpovom administracijom bila uključena u tajne operacije širenja utjecaja na danskom teritoriju, izvijestio je DR, pozivajući se na neimenovane izvore.

TISUĆE PROSVJEDOVALE Danska ne isključuje priznanje Palestine, ali imaju svoje uvjete
Danska ne isključuje priznanje Palestine, ali imaju svoje uvjete

DR nije identificirao pojedince.

"Svaki pokušaj miješanja u unutarnje stvari kraljevine (Danske) naravno će biti neprihvatljiv", rekao je ministar vanjskih poslova Lars Lokke Rasmussen za DR.

"U tom svjetlu, zatražio sam od ministarstva vanjskih poslova da pozove američkog otpravnika poslova (diplomata) na razgovor", rekao je ministar.

Američku misiju u Kopenhagenu trenutno vodi otpravnik poslova Mark Stroh, navodi se na njihovoj web stranici.

Veleposlanstvo nije bilo odmah dostupno za komentar izvan radnog vremena.

Dansko ministarstvo vanjskih poslova nije odmah odgovorilo na zahtjev za komentar.

