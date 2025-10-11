Skandal u splitskoj gradskoj upravi: Netko im upao u sustav, Šuta najavio vanrednu presicu

U razdoblju od 10. lipnja do 9. listopada ove godine neovlaštena je osoba pristupala informatičkom sustavu poslovanja splitske gradske uprave te izvršila uvid u osobne podatke građana, kažu iz Banovine, prenosi Dalmatinski portal.

'Grad Split će u najkraćem roku izvršiti detaljnu i točnu provjeru u kojim slučajevima i u kojem opsegu je došlo do uvida u osobne podatke te po potrebi izvijestiti pojedince ako je došlo do uvida u obradu posebnih kategorija osobnih podataka 'osjetljivi podaci', osobito podataka koji se odnose na djecu, medicinsku dokumentaciju, IBAN račune i slično.

Grad Split poduzeo je sve mjere iz svoje nadležnosti te je potpuno onemogućen daljnji pristup neovlaštenog uvida u informatički sustav poslovanja.

U slučaju sumnje na zloupotrebu vaših osobnih podataka molimo obratite nam se putem e-maila: SZOP@split.hr', poručuju iz splitske gradske uprave.

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta najavio je u 9.30 izvanrednu konferenciju za medije.