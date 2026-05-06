Skandalozan govor splitskog veterana: Dežulović, znate ga. Četnik. Popišam mu se u bradu

Podizanjem hrvatske zastave uz intoniranje himne „Lijepa naša“ danas je ispred južne strane zgrade Gradske uprave obilježena 35. obljetnica velikog prosvjeda održanog 6. svibnja 1991. godine, kada se više od 50 tisuća Splićana okupilo pred tadašnjim zapovjedništvom Vojno-pomorske oblasti Jugoslavenske ratne mornarice. Hrvatsku zastavu, kao i prije 35 godina ispred zgrade Banovine, podigao je pričuvni časnik Hrvatske vojske Ivica Balić, objavio je grad Split.

- Bilo je to vrijeme ponosa i slave koje se ne zaboravlja i čija se uspomena mora čuvati. Mi hrvatski branitelji izborili smo slobodu i stvorili slobodnu Hrvatsku, a političari je moraju čuvati i osigurati prosperitet za mlade generacije - poručio je Balić.

No tada mu je govor krenuo u drugom smjeru.

- Jedno vrijeme ovdje nismo smjeli spomenuti podršku generalima Gotovini, Čermaku i Markaču. Sramota. Imali smo i jednog gradonačelnika, otišao je Bogu hvala, koji je pjevao 'Juru i Bobana', onda je zaboravio što je pjevao, a njegova žena nas danas naziva fašistima. Na ovom mjestu nije bio niti jedan vojnik. Žele nam lagati da smo mi krivi za smrt tog nesretnog vojnika. Kako da se ponašam kao hrvatski branitelja, sad su neki filmovi u modi, neki koje snimaju bradati ljudi. Dežulović, svi ga znate, onaj četnik. Popišam mu se na bradu, kao što je on rekao da se popiša na komemoraciju u Vukovaru. Snima film o majoru Hrvatske vojske koji je otišao u Beograd, to su svi mediji objavili, sve televizije, ministrica kulture ga financira - rekao je Balić.

Šuta: Splićani pokazali hrabrost

Okupljenima se obratio i gradonačelnik Splita Tomislav Šuta, istaknuvši kako se istina o Domovinskom ratu mora neumorno prenositi novim generacijama.

“U ključnom trenutku povijesti, prije 35 godina, Splićani su pokazali hrabrost i odlučnost kako bi uklonili prijetnju koja se nadvila nad gradom i domovinom. Na ovoj ćemo zgradi postaviti spomen-ploču u znak sjećanja na taj dan i to ćemo svečano obilježiti. Na nama koji danas vodimo grad odgovornost je njegovati vrijednosti Domovinskog rata i slijediti put za koji su se hrvatski branitelji borili”, rekao je gradonačelnik Šuta.

Predsjednik Hrvatske udruge sindikata David Jakov Babić naglasio je kako su upravo hrvatski radnici među prvima krenuli u borbu za slobodu Hrvatske.