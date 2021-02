Redatelj filma "Dara iz Jasenovca" Predrag Gaga Antonijević bio je gost jutarnjeg programa "Dobro jutro Srbijo" na Happy TV, gdje je u jednom trenutku umjesto o filmu govorio o logorima u okolici Prijedora, koje su Srbi osnovali u vrijeme agresije na BiH.

Razlog zbog kojeg su voditelj i Antonijević promijenili temu je činjenica što je "Dara iz Jasenovca" ispala iz utrke za nagradu Oscar, dok se bosanski film "Quo vadis, Aida" redateljice Jasmile Žbanić smatra jednim od najozbiljnijih kandidata za zlatni kipić, piše Klix.ba. Obojica su počeli pričati o uroti "cijelog svijeta protiv Srba", navodeći da svi pokušavaju Srbe prikazati zločincima u prošlom ratu, što je, kako su zaključili, sve propaganda.

Podjednako su negirali zločine i notorni voditelj Milomir Marić, poznat po pročetničkim stavovima i Antonijević. Marić je rekao da to nisu bili logori, nego sabirni centri u kojima su Bošnjaci i nesrpsko stanovništvo tražili utočište.

Još skandaloznija je izjava Gage Antonijevića koji je rekao da je predsjednik Udruženja logoraša Kozarca Fikret Alić, "čovjek iza žice" sa poznate fotografije britanskih novinara, koja je 1992. godine obišla svijet, mršav jer boluje od tuberkuloze, na što je Marić odgovorio da su ga "izveli, nahranili i onda vodili po cirkusima".

Razgovor je tekao ovako:

"Od izbijanja rata u Bosni i otkrivanja logora Omarska kod Prijedora, cjelokupna svjetska propaganda htjela je dokazati da su se pojavili nacisti novog doba. I to su Srbi", počeo je Marić.

"Tako je", složio se Antonijević, "To je onaj s tuberkulozom što je kao bio mršav".

"Je. Ali to je bilo otvoreno. Oni su mogli izaći iz tog logora kad god su htjeli. To je bio sabirni logor da se sklone, da ih netko ne ubije. I oni su njega poslije nahranili, odveli su onog mršavog i prikazivali su ga po cirkusu u Europi. To je njihova propaganda", rekao je Marić.

Oslobođenje je kontaktiralo Fikreta Alića koji je rekao da ga je Marić već jednom uvrijedio.

"Prije par godina isto me je uvrijedio Milomir Marić, kod njega je gostovao srpski ministar Ivica Dačić. Ali što da ja radim? Nemam ničiju zaštitu, obični sam građanin, sve što se događa država je dozvolila", rekao je za Oslobođenje.